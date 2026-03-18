La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 173 años de prisión para Francisco González, expresidente de BBVA, por el conocido como caso Villarejo, que juzga el presunto espionaje entre 2004 y 2016 a empresas y particulares por parte del BBVA cuando González era su presidente.

En concreto, la Fiscalía pide cinco años de cárcel por el delito continuado de cohecho y otros 168 años por los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros (cuatro años por cada uno de ellos). También pide la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 60.800 euros.

La Fiscalía exculpa al ex consejero delegado del BBVA, Ángel Cano. La Fiscalía presentó el pasado 10 de marzo su escrito de acusación contra un total de 12 ex altos directivos de la entidad y exmandos policiales, incluido excomisario José Villarejo.

Para el propio BBVA, procesado en este caso como persona jurídica, el Ministerio Fiscal solicita una multa de 180 millones de euros por cohecho activo y por descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

BBVA es la única empresa del Ibex 35 en sentarse en el banquillo por la contratación de empresas vinculadas al ex comisario Villarejo. Otras firmas como Iberdrola, Repsol o Caixabank estuvieron investigadas pero se archivaron las diligencias contra ellas por falta de indicios.

En cuanto al ex comisario Villarejo, la fiscal Elisa Lamela reclama 174 años de cárcel por los mismos delitos que González pero agravado por ser funcionario público. En concreto, seis por delitos de cohecho y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares a terceros.

La pena más elevada a solicitud de la Fiscalía es para el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Pide 243 años de cárcel para él ex directivo del banco.