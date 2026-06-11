Es oficial: hasta 3.000 euros de multa a los vecinos que hacen ruido con la lavadora durante estas horas

Con la llegada del calor, es inevitable que muchos hogares abran las ventanas de sus hogares, especialmente de noche. Esto hace que los ruidos del exterior de otros hogares lleguen con mayor facilidad. Dependiendo de los decibelios a los que se pueda llegar con el ruido, el emisor del ruido se encontrará fuera o dentro de la legalidad.

Uno de los ruidos más molestos es el de las lavadoras, que han provocado históricamente conflictos vecinales por el ruido. Las multas por superar los dBA con este electrodoméstico dependen de la comunidad autónoma, al igual que los horarios donde se puede o no poner la lavadora.

¿Dónde está el límite?

El abaratamiento de la factura de la luz de noche, gracias a las nuevas tarifas nocturnas, ha despertado un nuevo debate sobre el ruido. La lavadora es uno de los protagonistas dentro de este debate, por el ruido que genera.

¿Dónde está el límite? Dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, habrá unos límites establecidos según el horario y decibelios. La cuantía de las multas es otro factor que varía por comunidad. Las comunidades autónomas se apoyan legalmente para desarrollar sus normativas en la Ley de Ruido 27/2003 y en la Ley de Propiedad Horizontal.

En la mayoría de ciudades de España, el límite de ruido por el día dentro de una vivienda es de 35 dBA y 30 dBA por la noche.

En Madrid , el horario nocturno va desde las 23:00 horas hasta las 07:00 horas. Las multas en casos leves pueden ir desde los 90 euros hasta los 750 euros; en casos graves, hasta los 3.000 euros.

, el horario nocturno va desde las 23:00 horas hasta las 07:00 horas. Las multas en casos leves pueden ir desde los 90 euros hasta los 750 euros; en casos graves, hasta los 3.000 euros. En Cataluña , el horario nocturno es mayor, desde las 21:00 horas hasta las 08:00 horas. Las multas van también desde los 750 euros hasta los 3.000 euros.

, el horario nocturno es mayor, desde las 21:00 horas hasta las 08:00 horas. Las multas van también desde los 750 euros hasta los 3.000 euros. Andalucía y Castilla y León mantienen una legislación igual que la de Madrid.

mantienen una legislación igual que la de Madrid. C. Valenciana, Galicia, País Vasco tienen una legislación donde el horario va desde las 22:00 horas hasta las 08:00. Las multas van desde los 600 euros hasta los 3.000 euros.

Teniendo en cuenta que una lavadora centrifuga alcanza entre 50 dBA y 70 dBA, su uso nocturno incumple casi todas las normativas municipales correspondientes.

Medidas que se pueden tomar

A nivel de denuncia, el proceso a seguir es prácticamente idéntico si la conciliación directa con tu vecino no funciona. La comunidad de vecinos tiene la potestad de exigir el cese de las actividades molestas según la Ley de Propiedad Horizontal. En caso de no conseguir ningún cambio, la comunidad buscará aprobar el proceso de denuncia y dejarlo en manos de las fuerzas del orden.

Es necesario, en primer lugar, llamar a la policía cuando el ruido esté ocurriendo. Los agentes serán los encargados de medir los decibelios. El acta policial resultante es la prueba más sólida para este tipo de denuncias. La denuncia formal se presentará en el departamento de Medio Ambiente de tu consistorio.

Existe también la vía civil, donde puedes interponer una demanda civil por daño y perjuicios o intromisión ilegítima en la intimidad. Para este proceso necesitarás testigos, prueba de medición y documentación médica que acredite si has sufrido algún trastorno o estrés.