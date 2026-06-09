Nuevas multas de la Guardia Civil a los conductores que repostan a 1 euro el litro: desde 600 hasta 12.000 euros

La Guardia Civil dedicada a la rama del tráfico ha detectado en los últimos meses estafas con el combustible bonificado. Los agentes han iniciado la labor de control de vehículos. Unos controles que se basan en la sustracción de una muestra de combustible de los vehículos. Las multas oscilan entre los 600 y 12.000 euros, según el tamaño del vehículo y si es comercial. Las fuerzas de seguridad esperan detectar a los infractores de este método y castigar a los infractores que emplean gasóleo agrícola por un coste de entre 1 euro y 1,20 por litro.

Gasoil bonificado

El gasoil bonificado, también conocido como gasóleo B, es un tipo de combustible diésel que cuenta con una fiscalidad reducida. El diseño de este gasoil está dirigido exclusivamente a subvenciones del Estado. Los usos van desde labores de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, embarcaciones y maquinaria industrial; y para vehículos de carretera está totalmente prohibido.

A simple vista, es fácil distinguirlo del normal, del gasóleo A. El gasóleo B está compuesto por un colorante rojizo, haciéndolo fácil de identificar para los agentes de tráfico cuando realizan labores de análisis.

A nivel de composición, también hay que tener en cuenta que es distinto al gasóleo normal. Su proceso de refinamiento es ligeramente distinto y sus aditivos están adaptados para motores estacionarios o máquinas robustas. Por tanto, no ofrece las mismas prestaciones que requiere un automóvil moderno.

Multas

Los infractores pueden ser castigados con multas de:

600 euros : coches pequeños.

: coches pequeños. 1.200 euros : coches medianos.

: coches medianos. 12.000 euros: vehículos comerciales o vehículos industriales.

La normativa vigente sólo autoriza el uso de gasóleo bonificado a vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera con un peso máximo autorizado de 7,5 toneladas o más. El uso por parte de otro vehículo se considera fraude fiscal a la Hacienda Pública. Aparte de la multa, los agentes de tráfico están autorizados a inmovilizar temporalmente el vehículo.