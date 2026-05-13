Multas de hasta 30.000 euros a 30 caravanistas por estacionar en el suelo rústico de Ibiza, casi la mitad interpuestas en la localidad de Sant Antoni. El Consell de Ibiza, cuyos agentes de transportes han tramitado directamente muchas de las denuncias, ha anunciado que, junto con los ayuntamientos, intensificará el control sobre las caravanas.

Las instituciones coordinarán acciones conjuntas de batidas informativas para recordar a los usuarios de estos vehículos que, además de las restricciones que fijan las ordenanzas municipales, la ley de control de la afluencia de vehículos en Ibiza prohíbe la acampada y pernocta con vehículos a motor en suelo rústico fuera de los campamentos legales.

Desde el Consell han afirmado que se ha logrado «acabar con aquella imagen de acantilados llenos de caravanas, utilizando el suelo rústico como dormitorio y generando un peligro ambiental en entornos muy sensibles».

Ahora, sin embargo, han subrayado, la presión se dirige hacia otras zonas boscosas, más escondidas y peligrosas, por lo que es necesario que policías locales y Consell coordinen acciones conjuntas.

La institución insular ha recordado que entre febrero y mayo se han colocado 56 avisos en vehículos detectados en situación irregular. La mayoría no ha acabado derivando en expediente sancionador, puesto que los conductores abandonaron el lugar tras ser advertidos.

Actualmente, hay incoados 14 expedientes sancionadores por estacionar en suelo rústico, todos en diferentes fases de tramitación y con propuestas de sanción de entre 10.001 y 30.000 euros.

El Consell habilitará un programa informático para registrar aquellas caravanas cuyos conductores han sido advertidos y que así no se esquive la sanción solo con cambiar de municipio. «El tiempo de las advertencias generalizadas ha acabado», ha señalado el presidente insular, Vicent Marí.

El Consell de Ibiza mantiene además una coordinación permanente con las policías locales con el objetivo de intensificar tanto las tareas informativas como las actuaciones de control y sanción. Por eso, se habilitará un software informático que permita registrar las caravanas advertidas, para que no baste con cambiar de municipio para esquivar la sanción, como puede ser ahora el caso.

En este sentido, el presidente ha recordado que todas las caravanas que quieran venir a la isla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre deben hacerlo con una reserva en un camping legal, condición que podrán acreditar a través de la web ibizacircular.es en el procedimiento que se habilitará en próximos días.