La temperatura del agua del mar marca récord en mayo con Mahón a la cabeza en España: 26,5º

La temperatura del agua del mar marca récords históricos en mayo con Mahón (Menorca) a la cabeza en España: 26,5º, según ha informado este martes Puertos del Estado en base a las mediciones de sus redes de boyas.

En concreto, 12 de las 15 boyas de la Red Exterior y 6 de las 14 boyas de la Red Costera (todas las fondeadas en la zona del mar Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo) han registrado en 2026 su máxima temperatura en el mes de mayo.

En el caso de la Red Exterior, la máxima del agua del mar el pasado mes ha sido de 26,58 ºC alcanzados por la boya de Maó el día 27. Por su parte, en la Red Costera de Boyas (más próxima a puertos y playas) destacan los 24,5 ºC obtenidos por la boya costera de Tarragona el 30 de mayo.

El resto de los récords de la Red Exterior también se han registrado en su gran mayoría durante los últimos días del mes, exceptuando los 22,93 ºC a los que llegó la boya de Las Palmas el día 9. De esta manera, la Boya de Cabo Silleiro registró 18,71 ºC el día 27 y la de Bilbao-Vizcaya llegó a 20,26 ºC el día 28.

El día 30 la boya de Dragonera marcó 26,2 ºC y la de Cabo Begur, 24,47 ºC. El día 31, la exterior de Tarragona alcanzó los 24,64 ºC; la de Valencia, 23,47 ºC; la de Cabo de Gata, 22,32 ºC; la de Cabo de Peñas, 18,97ºC; la de de Estaca de Bares, 19,25 ºC; y la de Villano-Sisargas, con 18,72 ºC registrados también el día 31.

Los récords registrados en mayo en boyas de la Red Costera también se concentraron en los últimos días del mes. De esta forma, la boya de Gijón registró 19,7ºC el día 25; la de Langosteira, 19,5 ºC el día 27; la de Pasaia, 22,8ºC el día 28; y la costera de Bilbao, 20,9 ºC el mismo día. Por su parte, la Boya costera de Tarragona llegó a 24,5ºC el día 30 y la de Barcelona, 24,2ºC el día 31.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las aguas del Mediterráneo occidental superan los 26°C e incluso alcanzan de forma puntual de 28 a 30 °C.

En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, de junio a noviembre no baja por debajo de 20°C y por lo tanto es adecuado para nadar cómodamente.

La temperatura media del agua en Palma en invierno alcanza los 15,3°C, en primavera 16,5°C, en verano la temperatura media aumenta a 25,2°C y en otoño es de 22,9°C. Una temperatura excesiva en el mar contribuye a que las tormentas durante y al final del verano sean más violentas.