Dabiz Muñoz se encuentra con la concursante de ‘MasterChef’ que le acusó de robarle una receta: «¿No le demandaste?»

Dabiz Muñoz ha sido el cocinero invitado del décimo programa de MasterChef, apareciendo por sorpresa en la prueba de eliminación emitida este lunes, día uno de junio de 2026. El marido de Cristina Pedroche forma parte de la élite de la cocina mundial después de haber sido elegido como Mejor Cocinero del Mundo durante tres años consecutivos y acumular tres estrellas Michelin. A las cocinas del programa de La 1 acudió como experto y para lanzar varios retos a los participantes que tenían el delantal negro, por lo que se jugaban la eliminación. Nadie duda de su enorme talento y de que acudía como experto, pero el mundo de los concursantes del talent de cocina no deja de sorprendernos. Una vez que apareció allí la cara de una de las participantes, era todo un poema, pero los espectadores no sabían por qué.

El jurado del programa esperó a poder presentar al invitado, que recibió peticiones de trabajo para su nuevo StreetXO de Ibiza. Tras unos momentos, Martha Sanahuja recordó que Gema (concursante que se jugaba la expulsión) tenía una empresa de venta de tortillas en Valencia. En Queen Potato, que así se llamaba, creaba tortillas de todo tipo de sabores y variantes, siendo una de ellas el tortiyaki, una especie de bola de patata.

Según Gema, ella tuvo esa misma idea «sin ser consciente de que tú la tenías». «En una ocasión me escribiste y me fascinó que una persona como tú se tomase la molestia de escribir a alguien como yo», así lo explicaba la valenciana, intentando dejarse en buen lugar y hasta dando a entender que fue el propio Dabiz el que quiso comenzar la conversación en redes sociales con ella.

En cambio, el madrileño se guardaba el momento para tomarse la revancha: «Recuerdo. Nos escribiste para decirme que te habíamos copiado la idea», una frase que ha levantado las risas de todo el plató. «¿Y no le demandaste?», gritaba Pepe Rodríguez, que no se podía creer que una concursante del programa hubiese llegado tan lejos.

Gema, completamente avergonzada por este momento, ha terminado reconociendo que ella puso primero un comentario en una publicación de Instagram: «Puse copyright, que ni siquiera es la palabra adecuada para esto». Jordi Cruz tampoco ha desaprovechado el momento y lanzaba una de las suyas: «Gema creo que inventó la tortilla en sí, hasta el huevo y la patata».

El resto de compañeros de MasterChef no se podían creer lo que estaban escuchando y que hasta el propio Dabiz se acordase de aquella discusión en redes, que ha sido gasolina para sus enemigos dentro del programa. Carlota no podía reprimirse y le recordaba ante las cámaras que la «habían pillao con el carrito del helao», añadiendo un sonoro «cantamañas» dedicado a su compañera de cocinas.

¿Cuándo fue la pelea entre Gema, concursante de ‘MasterChef’, y Dabiz Muñoz?

Hay que remontarse bastante atrás en el tiempo para comprobar que sí, que Gema Roig no tuvo ningún problema en reclamar esta receta en un comentario en público. En concreto, fue en el año 2024, cuando Muñoz publicó un vídeo en el que se comía el famoso tortillaki, una receta que espantará a los más puristas de la cocina española.

Se trata de una mini tortilla de patata en forma de bola. En ese vídeo en concreto, el chef contaba que tenía como ingredientes patatas canarias y papada de cerdo, además de no cuajarla mucho para que quedase con el característico toque de Betanzos, es decir, bastante líquida.

El vídeo, publicado en 2024 en Instagram, se puede ver perfectamente el comentario de Gema con la siguiente frase: «Esto tiene copyright Sr. Muñoz». Aquel comentario se quedó sin respuesta, al menos de forma pública, pero apunta a que hubo una conversación en privado, tal y como mostramos en las capturas conseguidas por Happy FM.

Revisando la carta de la empresa de tortillas de la concursante de MasterChef, en el año 2021 ella ya ofrecía un plato llamado Queen Balls, que no dejaba de ser pequeñas tortillas de patata en forma de bola. En un rápido vistazo se puede ver que Dabiz Muñoz ya hablaba en el año 2019 en su cuenta de Facebook de esta receta, por lo que es anterior a la de Gema.