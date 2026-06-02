La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 846 de La Promesa. Así pues, observaron cómo el duque de Carril dispara a Santos y a Julieta en el hall de palacio. Vera grita pidiendo socorro y el duque termina escapando del lugar. Manuel toma la iniciativa a la hora de organizar el traslado de los heridos, mientras que Lorenzo no duda en chantajear a Leocadia: si no llama al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro, confesará que los pilló a ella y a Cristóbal besándose. Es por eso que la señora de Figueroa acuerda con el mayordomo negar la mayor.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Carlo dice a Samuel que va a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le anima a hablar con María. El doctor Peribáñez opera de urgencia a Julieta y, aunque todo sale bien, deben estar atentos a la fiebre y a los vómitos. Santos no ha tenido tanta suerte, puesto que el doctor comunica a Ricardo y a Petra que la bala ha rozado el corazón y ha dañado vasos sanguíneos. Es por eso que descarta la operación y el traslado a un hospital: a Santos le quedan unas horas de vida.

¿Qué sucede en el capítulo 847 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 2 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Ricardo hace saber a Santos que el médico no puede hacer nada por salvarle la vida, por lo que el lacayo rechaza la medicación. ¿El motivo? Quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada.

Teresa y Cristóbal informan a Alonso de que Santos está desahuciado, por lo que el marqués exige buscar otro médico. A lo largo del día, Santos se despide de Petra, de Carlo y de las cocineras, con los que logra saldar las deudas pendientes. Todo ello mientras Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, que continúa inconsciente. Irremediablemente, esta situación le recuerda mucho a lo vivido con Jana.

Carlo logra que María lo escuche y le cuenta toda la verdad sobre Estefanía, y ella le cree. Leocadia termina sucumbiendo y llama al duque de Carvajal, mientras que Lorenzo pregunta si Cristóbal es el padre de Ángela. Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón por los errores cometidos. El joven expira con la mano de Ricardo entre las suyas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.