Tráiler de ‘Cómo robar un banco’: el director de ‘Bullet Train’ mezcla cine de atracos con las redes sociales

Hace poco recomendábamos el visionado de El especialista (2024) en RTVE Play y, ahora, el mismo director y Amazon MGM Studios acaban de lanzar el tráiler de su nuevo y adrenalínico proyecto. Sí, nos referimos a Cómo robar un banco, un título que cuenta con todo un reparto de estrellas conocidas y cuyo principal atractivo parte de una singular premisa cargada de acción y actualidad: ¿qué pasaría si un grupo de expertos en redes sociales retransmitiesen sus atracos de forma online?

David Leitch es sinónimo de ritmo trepidante y de secuencias a prueba de infarto. El ex doble de riesgo dio el salto a la dirección con la primera entrega de John Wick, junto a su compañero de profesión Chad Stahelski. Desde entonces, el segundo siguió las aventuras del mercenario encarnado por Keanu Reeves, mientras que Leitch iniciaba toda una andadura repleta de historias donde los golpes, los disparos y los asesinatos lucían como una sinfonía que venía a cambiar los códigos del género. Tras la adaptación de la novela gráfica de Atómica (2017), Deadpool 2 (2018) y Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) demostraron que al realizador norteamericano no le asustaba sentarse tras las cámaras de franquicias consolidadas.

Sin embargo, al mismo tiempo, asumió ciertos riesgos al ponerse al frente de producciones como Bullet Train o la anteriormente mencionada, El especialista. En 2027 será el responsable de traer de vuelta a Brad Pitt y a George Clooney en Ocean’s 14, aunque antes, el director quiere volver a recuperar sensaciones con una trama menos ambiciosa y arriesgada en lo presupuestario.

Primer tráiler de ‘Cómo robar un banco’

Who’s robbing who? How To Rob A Bank – only in theaters September 4. pic.twitter.com/KAlmI8LsZp — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) June 2, 2026

La sinopsis oficial compartida por el estudio es la siguiente: «Un grupo de atracadores expertos en redes sociales transmite sus audaces robos, sin saber que su creciente fama viral los ha puesto en el punto de mira de un veterano agente del FBI y una brillante hacker. A pesar de que el improbable dúo les pisa los talones, la banda criminal lo arriesga todo por perpetrar el atraco más peligroso que han planeado hasta la fecha».

Bajo un guion original de Mark Bianculli (Hunters), Cómo robar un banco tiene un reparto liderado por Nicholas Hoult y Zoë Kravitz, el cual se completa con la presencia secundaria de Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Pete Davidson, John C. Reilly y Christian Slater.

El tráiler ofrece lo que cualquier trabajo de Leitch suele prometer. Persecuciones, tensión y un montaje acelerado que en esta ocasión tendrá como trasfondo la radiografía de las redes como panóptico social. El propio director produce bajo su sello 87north, junto a Brian Grazer, Jeb Brody, Allan Mandelbaum y Kelly McCormick.

¿Cuándo se estrena?

Cómo robar un banco llegará a los cines pasado el verano, el 4 de septiembre. Un mes en el que coincidirá con otros estrenos de la talla de Resident Evil, Coyote vs. Acme y el último fenómeno de Los Javis, La bola negra, entre otros.