Cómo maquillar los ojos en días de calor y que el sudor no lo arruine, paso a paso

Con la llegada del verano, aumentan las temperaturas, los días soleados y las actividades al aire libre. Sin embargo, el calor también tiene un desafío para quienes disfrutan del maquillaje: el sudor y la humedad pueden arruinar rápidamente un look cuidadosamente elaborado. Cómo maquillar los ojos en días de calor.

Durante los meses más cálidos, la piel produce más grasa y transpira con mayor facilidad, especialmente en zonas delicadas como los párpados. Esto puede provocar que las sombras se acumulen en los pliegues, que el delineador se corra o que la máscara de pestañas deje manchas alrededor de los ojos. Florencia Guillot, especialista en maquillaje y skincare, asegura que «El paso que no puedes dejar de lado es ponerte crema hidratante». Por esta razón, adaptar la rutina de maquillaje a las condiciones estivales es fundamental para mantener una apariencia fresca, cómoda y duradera durante todo el día.

Cómo maquillar los ojos en días de calor para luchar contra el sudor

Preparar los párpados con una prebase

Uno de los pasos más importantes es aplicar una prebase específica para ojos. Este producto crea una superficie uniforme, controla el exceso de grasa y mejora la fijación de las sombras.

Elegir delineadores waterproof

El delineador es uno de los productos que más suele verse afectado por el calor. Para evitar manchas o líneas difuminadas no deseadas, es recomendable utilizar fórmulas waterproof o de larga duración.

Utilizar sombras en crema

Las sombras en crema suelen ofrecer una mejor adherencia que las sombras en polvo tradicionales. Las fórmulas de larga duración o waterproof resisten mejor la humedad y el sudor. Los tonos naturales, bronceados y dorados son especialmente populares durante el verano.

Apostar por máscaras de pestañas de larga duración

La máscara de pestañas waterproof es prácticamente imprescindible durante el verano. Estas fórmulas están diseñadas para soportar el sudor, la humedad e incluso actividades acuáticas. Además de evitar manchas, ayudan a mantener la curvatura y definición de las pestañas durante más tiempo.

Sellar el maquillaje para los días de calor

Después de aplicar las sombras y el delineado, puede utilizarse un spray fijador para aumentar la duración del maquillaje. Los fijadores ayudan a crear una barrera protectora frente al calor y contribuyen a mantener el aspecto fresco durante horas.

Optar por maquillajes ligeros

Durante el verano, menos suele ser más. Los maquillajes ligeros no solo resultan más cómodos, sino que también tienen menos probabilidades de deteriorarse con el sudor.

Paso a paso para lograr un maquillaje en días de calor perfecto en verano

Limpia la piel

Antes de comenzar a maquillarte, limpia el rostro y la zona de los ojos para eliminar restos de grasa, sudor o impurezas. Una piel limpia permitirá que los productos se adhieran mejor y duren más tiempo.

Hidrata el contorno de ojos

Aplica una crema hidratante ligera específica para el contorno de ojos. Este paso ayuda a mantener la piel suave y evita que el maquillaje se cuartee a lo largo del día. Espera unos minutos para que el producto se absorba completamente.

Aplica una prebase para párpados

La prebase o primer para ojos es uno de los mejores aliados durante el verano. Ayuda a controlar la grasa, mejora la fijación de las sombras y evita que se acumulen en los pliegues del párpado.

Corrige e ilumina la mirada

Si lo deseas, aplica una pequeña cantidad de corrector en la zona de las ojeras y difumínalo suavemente. Esto ayudará a unificar el tono de la piel y aportará un aspecto más fresco y descansado.

Utiliza sombras de larga duración

Elige sombras en crema o fórmulas de larga duración, ya que suelen resistir mejor el calor y la humedad. Los tonos neutros, tierra, dorados o bronce son ideales para los meses de verano porque aportan luminosidad y naturalidad. «Si tienes párpados grasos, no pondría sombras muy cremosas ya que probablemente se te hagan pliegues», recomienda Florencia Guillot.

Delinea los ojos con productos resistentes al agua

Para evitar que el delineado se corra con el sudor, utiliza un delineador waterproof. Puedes realizar un trazo fino para un maquillaje natural o uno más marcado para un look más sofisticado.

Aplica mascara para pestañas waterpoof

La máscara de pestañas resistente al agua es fundamental en verano. Aplica una o dos capas para definir la mirada y evitar manchas causadas por el calor, la humedad o la transpiración.

Sella el maquillaje

Si tu piel tiende a producir grasa o sudar con facilidad, puedes aplicar una pequeña cantidad de polvos translúcidos en la zona de los párpados y debajo de los ojos para prolongar la duración del maquillaje.

Utiliza un spray fijador

Finaliza el maquillaje con un spray fijador. Este producto ayuda a mantener todos los productos en su lugar y proporciona una mayor resistencia frente a las altas temperaturas.