Muere «de forma repentina» Owain Rhys Davies, actor de ‘Twin Peaks’, a los 44 años

El actor galés Owain Rhys Davies, conocido por sus papeles en series como Twin Peaks: The Return (2017) o The OA (2019), ha fallecido a los 44 años. La familia ha revelado que el intérprete murió «de forma repentina, natural y en paz».

Fue el hermano del actor, Rhodri Rhys Davies, quien anunció su fallecimiento a través de su cuenta de Instagram en un mensaje en el que señaló que estaba «increíblemente orgulloso» de su hermano y que la familia era consciente de que «esta pérdida la sentirán muchísimas personas».

«Nos reconforta saber lo mucho que lo querían», afirmó Rhodri en un texto en el que reconoce que aún quedan «preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte», pero ha pedido privacidad.

Owain Rhys Davies era conocido principalmente por interpretar al Agente Wilson en el reboot de Twin Peaks, la continuación con la que David Lynch y Mark Frost resucitaron la legendaria serie de los 90 que vio la luz 2017.

También apareció en la serie de ciencia ficción de Netflix, The OA, junto a Brit Marling y Jason Isaacs, así como en la película Alicia a través del espejo o en la sátira de terror A Serial Killer’s Guide to Life.

Un comunicado en la página de Instagram de Twin Peaks ha rendido tributo a Owain Rhys Davies: «Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron y lo amaron. Gracias por formar parte del mundo de Twin Peaks, agente Wilson».