Borja Thyssen y Carolina Adriana Herrera coinciden en la graduación de sus hijos: dos poderosas sagas y un mismo orgullo

El fin de mayo no solo nos trae el calor, sino que también marca el inicio de la temporada de graduaciones y el final del curso escolar. Hace no mucho veíamos cómo Daniela, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, se graduaba y ahora es el turno de otros jóvenes pertenecientes a algunas de las familias más conocidas de nuestro país. Ayer tuvo lugar una graduación en el American School de Madrid, uno de los centros más prestigiosos de la capital, en la que coincidieron dos apellidos muy reconocibles. En un mismo lugar y con varias fotografías como prueba, se dieron cita Borja Thyssen y Blanca Cuesta junto a Carolina Adriana Herrera, hija de la diseñadora Carolina Herrera.

El centro privado es uno de los más exclusivos de Madrid y cuenta con unas cuotas que pueden rondar entre los 1.500 y los 2.000 euros mensuales por alumno. Se trata de una institución internacional privada sin ánimo de lucro situada en Pozuelo de Alarcón, conocida por ofrecer un modelo educativo basado en el sistema estadounidense. Sus instalaciones son de primer nivel y está especialmente orientado a familias internacionales, grandes fortunas y perfiles de alto poder adquisitivo. Por sus aulas han pasado figuras como Francisco de Borbón von Hardenberg, además de nietos del banquero Emilio Botín e hijos de reconocidos futbolistas de élite como Cristiano Ronaldo.

Está claro que no es un colegio para cualquiera. A lo largo de los años ha formado a los herederos de algunas de las sagas familiares más influyentes y, precisamente, eso fue lo que volvió a ocurrir esta semana. Porque no todos los días coinciden en una misma graduación los Thyssen y los Herrera. En un mismo espacio se dieron cita el heredero de una de las grandes sagas del arte internacional y la hija de una mujer que ha construido uno de los imperios de moda más reconocidos del planeta.

Borja Thyssen acudió al American School vestido con traje y portando una bolsa de Montblanc, con lo que parece un regalo para una ocasión tan especial. Lo hizo acompañado de su esposa, Blanca Cuesta, y de sus tres hijos. El motivo de la celebración era la graduación de Sacha, el primogénito de la pareja, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 31 de enero. En las imágenes se le puede ver luciendo el atuendo académico propio de la ceremonia.

Por su parte, Blanca Cuesta apostó por un vestido negro ajustado, de largo por debajo de la rodilla y con una abertura en la falda que estiliza la figura. Completó el conjunto con un bolso bicolor de Louis Vuitton y unos zapatos que recuerdan a los icónicos Rockstud de Valentino.

En la celebración también estuvo presente Carolina Adriana Herrera, una habitual de los eventos más exclusivos de Madrid. Su propuesta estilística fue completamente diferente. Mientras que los Thyssen optaron por una imagen más formal, ella eligió un vestido midi de cuadro vichy, con cuerpo ajustado y falda de ligero vuelo. Una elección perfecta para afrontar las altas temperaturas que ya empiezan a sentirse en la capital. Lo combinó con unos kitten heels, uno de los zapatos favoritos de las amantes de la moda esta temporada y que han ganado todavía más protagonismo después de que la Reina Letizia apostara por modelos similares. Su estilismo, además, confirma que el cuadro vichy sigue siendo una de las tendencias estrella del verano.

En esta ocasión, el motivo de su presencia era la graduación de Atalanta Báez Herrera, la menor de las tres hijas que tuvo junto al torero Miguel Báez, El Litri. Una jornada muy especial para la familia que reunió a varios rostros conocidos en uno de los centros educativos más exclusivos del país.

De todos los colegios que existen en Madrid, el American School sigue siendo uno de los más codiciados. No es casualidad que muchas familias internacionales, deportistas de élite y grandes fortunas lo elijan para la educación de sus hijos. Y, una vez más, una graduación ha servido para reunir bajo el mismo techo a dos de los apellidos más reconocibles de la alta sociedad internacional. Porque hay graduaciones y luego están aquellas en las que coinciden los Thyssen y los Herrera.