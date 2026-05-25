La preocupación por el estado de salud de Carmen Cervera, más conocida como la baronesa Thyssen, continúa creciendo después de las últimas imágenes de su hijo Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta, reapareciendo en Madrid con gesto serio y evitando responder a las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra realmente la empresaria y coleccionista de arte. Desde hace semanas, el entorno de la baronesa mantiene un hermetismo absoluto alrededor de su estado de salud. Todo comenzó a finales del pasado mes de abril, cuando Tita Cervera tuvo que ser ingresada de urgencia en la Clínica Teknon de Barcelona a causa de una fuerte neumonía. La noticia generó una enorme inquietud debido a la edad de la aristócrata y a la gravedad que pueden suponer este tipo de afecciones respiratorias en personas mayores.

Tras varios días hospitalizada, la baronesa recibió el alta médica y se trasladó a su residencia en la Costa Brava, donde continúa recuperándose rodeada de sus hijos y bajo supervisión médica constante. Desde entonces, tanto Borja Thyssen como sus hermanas, Carmen y Sabina Thyssen, se han volcado completamente en el cuidado de su madre, acompañándola en uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Aunque una fuente cercana aseguró hace unos días a la revista ¡Hola! que todo había quedado «en un gran susto» y que la evolución de Tita estaba siendo favorable, las alarmas volvieron a dispararse después de que Borja Thyssen viajara de urgencia desde Madrid hasta Sant Feliu de Guíxols acompañado de toda su familia. El desplazamiento, junto al evidente nerviosismo mostrado en sus últimas apariciones públicas, hizo saltar las especulaciones sobre un posible empeoramiento en la salud de la baronesa. Sin embargo, fue su hija Carmen quien salió rápidamente a desmentir los rumores más alarmistas. En declaraciones recientes, aseguró que no había existido ninguna recaída grave y que la recuperación de su madre sigue el proceso previsto por los médicos. Aun así, el silencio de la familia y la falta de imágenes recientes de la empresaria siguen alimentando la preocupación pública.

Este lunes, Borja Thyssen y Blanca Cuesta fueron captados nuevamente en Madrid. Ambos vestían ropa deportiva y protagonizaron una escena que no pasó desapercibida: al darse cuenta de la presencia de las cámaras, aceleraron el paso e incluso llegaron a correr hacia un parking cercano para evitar responder a las preguntas de los periodistas. Ninguno quiso pronunciarse sobre el estado actual de Tita Cervera ni sobre cuándo podría reaparecer públicamente. La actitud del matrimonio ha sido interpretada por muchos como una señal de que la situación sigue siendo delicada o, al menos, de que la familia prefiere mantener la máxima privacidad posible en este momento tan sensible.

Sea como fuere, lo cierto es que en estos días complicados, Borja Thyssen está completamente centrado en su familia y en el bienestar de su madre. El empresario se encuentra haciendo constantes viajes entre Madrid y la Costa Brava para permanecer cerca de ella mientras continúa recuperándose. A su lado está siempre Blanca Cuesta, quien se ha convertido en uno de sus mayores apoyos personales en esta etapa especialmente difícil.