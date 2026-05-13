Portadas de las revistas: del viaje urgente de Borja Thyssen a las inesperadas imágenes de Paula Echevarría y David Bustamante

Segundo miércoles del mes de mayo y, como no podía ser de otra manera, amanece con los nuevos números de las revistas de la crónica social de nuestro país. En esta ocasión, Paula Echevarría y David Bustamante han acaparado buena parte de la atención mediática. Y es que la ex pareja ha demostrado que, aunque su amor terminó hace años, a día de hoy continúa manteniendo una relación estupenda. Y prueba de ello han sido las últimas fotografías que han protagonizado durante la graduación de bachillerato de su hija Daniella, las cuales han sido elegidas por Diez Minutos para protagonizar su portada de la semana.

Por otro lado, el medio también ha publicado una entrevista en exclusiva con Almuda Cid, donde ha hablado sin tapujos sobre su actual relación sentimental. Además, ha compartido las fotografías de la boda benéfica de Paco Arango y Begoña Aguilera y las imágenes de Julia Janeiro acudiendo al gimnasio para ponerse en forma de cara a su inminente debut televisivo.

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La revista Semana ha desvelado la rutina diaria que lleva a cabo Kate Middleton para vencer su cáncer, centrándose en qué come y qué ejercicio hace. Así mismo, también ha informado en exclusiva del viaje de urgencia que ha realizado Borja Thyssen en las últimas horas hacia Sant Feliu, donde reside su madre Tita Cervera. Como no podía ser de otra manera, esta noticia ha vuelto a despertar una gran preocupación por el estado de salud de la baronesa.

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Lecturas ha desvelado todos los detalles sobre la espectacular luna de miel de Marta López y Alejandro Huerta en Maldivas. Ha sido la colaboradora de televisión la encargada de hablar con el medio sobre su romántico viaje, así como también ha desvelado que le encantaría volver a ser madre junto a su actual marido. Un deseo que hasta ahora era completamente desconocido de cara a la vía pública. Por otro lado, la revista ha mostrado en exclusiva las últimas imágenes de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias en una cita por las calles de Madrid que demuestran que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos. Sin olvidarnos de la entrevista más desgarradora de Belén Rueda— en la que habla sin tapujos sobre la muerte de su hija— y el concierto sorpresa que realizó Rosalía en Sevilla y del que todo el mundo habla.

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Para terminar, la revista ¡Hola! ha llegado al quiosco con un reportaje exclusivo de la fiesta del 60º cumpleaños de Marta Sánchez. Pero no solo eso, y es que también han hablado en primicia con Alejandra Rubio ante su debut como escritora y han estado dentro en la emotiva celebración de la comunión de Markuss, el hijo de Carlos Baute.

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Por último, también hacen referencia a la graduación de Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, y a la comunión del hijo de Gema Ruiz y su marido, Juan Díaz.