Horario del Alavés – Barcelona: cuándo se juega y canal de televisión para ver en directo y en vivo online gratis el partido de la Liga

El Barcelona y el Alavés están dispuestos para jugar un auténtico partidazo en Mendizorroza, aunque es cierto que es un mérito trámite para un club azulgrana que ya es campeón, pero buscarán el triunfo para alcanzar los 100 puntos. Por su parte, el cuadro local está peleando por la permanencia y es por ello que se vivirá un choque interesante. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo este duelo de la jornada 36 de la Liga.

Horario del Alavés – Barcelona: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Barcelona viaja a Álava para medirse con el Deportivo Alavés en el partido que corresponde a la jornada 36 de la Liga. El conjunto azulgrana se proclamó campeón el pasado domingo tras ganar el Clásico al Real Madrid, así que el haber cantado el alirón ya puede hacer que Hansi Flick opte por darle minutos a los menos habituales, más aún después de la rúa del lunes, donde celebraron con los aficionados los dos títulos logrados este campaña. Delante tendrán al cuadro babazorro, que intentarán dar la sorpresa en Mendizorroza, sobre todo porque arrancan esta fecha en puestos de descenso.

Cuándo es el partido de la Liga Alavés – Barcelona

La Liga ha fijado este emocionante Alavés – Barcelona correspondiente a la jornada 36 del campeonato nacional español para este miércoles 13 de mayo. El organismo que dirige Javier Tebas ha programado este duelo entre babazorros y culés en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados en la previa del choque entre aficionados para que el cuero pueda rodar de manera puntual en Mendizorroza.

Dónde ver en directo gratis el Alavés vs Barcelona: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen a lo largo del campeonato español. Este Alavés – Barcelona de la jornada 36 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar la Liga y Movistar+ Plus. Estos dos canales forman parte de esta plataforma privada de pago a la que habrá que estar suscrito para disfrutar de este choque que se juega en Mendizorroza, ya que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados del glorioso, del cuadro azulgrana y los seguidores del campeonato liguero de nuestro país en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Alavés – Barcelona de la jornada 36 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como tablets, smarts TVs y teléfonos móviles. También tenemos que recordar que este operador ofrece a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en Mendizorroza.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en este emocionante choque de la jornada 36 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alavés – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando se escuche el pitido final en Mendizorroza publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Alavés – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos conjuntos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo Alavés – Barcelona de la jornada 36 de la Liga se podrá escuchar gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con Mendizorroza para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Alavés – Barcelona?

El Estadio de Mendizorroza, ubicado en la ciudad de Vitoria, será el escenario donde se disputará el Alavés – Barcelona correspondiente a la jornada 36 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1924, por lo que hace dos años celebró su centenario. A lo largo de su historia ha ido sufriendo remodelaciones y ahora mismo tiene aforo para algo menos de 20.000 espectadores. Se espera un lleno para este choque que es tan importante para un club babazorro que está peleando por la salvación.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José María Sánchez Martínez para que imparta justicia en el Alavés – Barcelona correspondiente a la jornada 36 de la Liga. Al frente del VAR estará Valentín Pizarro Gómez, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan en Mendizorroza. Si es necesario tendrá que avisar a su compañero para que se acerque al monitor que estará localizado entre los dos banquillos.