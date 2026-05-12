Alineación posible del Barcelona contra el Alavés: rotaciones de campeón

La alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés este miércoles en Mendizorroza con motivo de la jornada 36 tendrá rotaciones en un equipo que el pasado domingo se proclamó campeón de Liga y que el lunes estaba de rúa por las calles de la Ciudad Condal. Hansi Flick le dará oportunidades a los menos habituales ante un equipo como el vitoriano, que se juega la vida para intentar lograr la salvación.

En la portería no habrá rotación, aunque todo apuntaba a que Szczesny tendría minutos. Pero la actitud del portero polaco en la rúa de campeones por las calles de Barcelona no fue nada adecuada y hace pensar que en estos momentos no está para jugar en este equipo. Joan García seguirá siendo el titular.

La defensa del Barcelona en su alineación también presentará rotaciones. Koundé volverá al lateral derecho tras ser suplente en el Clásico, Ronald Araujo y Gerard Martín formarán pareja de centrales, y el lateral izquierdo será para Balde.

En el centro del campo, el Barcelona también presentará cambios. Jugarán Marc Bernal y De Jong. Los dos seguirán acumulando minutos después de sus últimas lesiones. La tercera pieza podría ser la inclusión de Marc Casadó.

Arriba hay muchas dudas en la delantera del Barcelona contra el Alavés. Será titular seguro Roony tras ser suplente en el Clásico y también Lewandowski, siendo consciente de que sus días en el Barça están contando. La tercera posición, en una de las bandas, estaría entre Rashford y Fermín López.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés este miércoles en Mendizorroza con motivo de la jornada 36 de la Liga: Joan García; Koundé, Araujo, Gerard Martín, Balde; Marc Bernal, De Jong, Casadó; Roony, Fermín y Lewandowski.