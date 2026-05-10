Imbatible Flick: segunda Liga consecutiva y el mejor fichaje de Laporta

Hansi Flick ha ganado las dos Ligas españolas en las que ha sido entrenador del Barcelona. Dos de dos consecutivas. El entrenador germano ha sido el mejor fichaje de Joan Laporta y su llegada al banquillo blaugrana le ha cambiado la cara al equipo en dos años tras varias temporadas con muchas dudas en cuanto al proyecto.

58 victorias lleva el Barcelona de Hansi Flick en Liga en las últimas dos temporadas. Números de regularidad máxima. 28 consiguió el equipo culé el año pasado en 38 jornadas y 30 victorias lleva en este curso en 35 encuentros. Pueden ser más y terminar la campaña con 100 puntos.

Hansi Flick ya llegó al Barcelona con la experiencia de saber cómo se ganan las Ligas por su gran etapa en Alemania. Y lo ha conseguido. Dos Ligas ha disputado y en las dos ha salido campeón. Fue muy superior el curso pasado y en esta temporada ha mejorado sus números. Ha logrado formar un equipo campeón por encima de individualidades.

Flick ha formado un equipo campeón

El año pasado, el Barcelona de Hansi Flick hizo triplete nacional con la Liga, la Copa del Rey y Supercopa de España. Este año Supercopa y Liga. Cinco títulos en dos años tras varios años con Xavi Hernández, como última víctima, en las que el equipo hacía aguas por todos lados. Y no olvidemos, con un agujero económico muy gordo.

Hansi Flick no ha necesitado grandes fichajes para hacer un equipo campeón. La cantera ha cobrado un protagonismo muy importante con jugadores que han crecido de la mano del entrenador germano hasta volverse en futbolistas capitales dentro del equipo.

Ha demostrado su potencial como entrenador en España un Hansi Flick imbatible en Liga, pero su espina sigue estando en Europa. Ahí no ha logrado ser el mejor. El año pasado rozó la final, pero cometió demasiados pecados en aquella eliminatoria contra el Inter de Milán. Este curso cayó antes de lo esperado contra el Atlético de Madrid y volvió a demostrar que para la Champions le falta un punto más.