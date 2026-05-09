Simeone: «Hay que gestionar, en Liga hemos cumplido el objetivo del club y en Champions competimos bien»

Manos en los bolsillos y mirada al suelo. Así se presentó Simeone en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el Celta, la quinta en las últimas siete jornadas. Este Atlético, que demanda ya el pitido final de la temporada, alimenta las aspiraciones de cada rival. Dio pulso a Sevilla y Elche por la permanencia e ilusiona al Celta por la Champions; esa competición que ha dejado el ánimo rojiblanco en la lona.

El Atlético se ha quedado a la orilla de un doblete histórico tras perder la final de Copa y caer en la antesala de la final en Champions. La Liga hace tiempo que pasó a ser un banco de experimentos. «Volvemos a la palabra aceptar. El momento está claro que no es positivo. Tuvimos tres situaciones importantes en cada parte y no concretamos ninguna. Ellos fueron contundentes. Borja Iglesias definió con mucha frialdad y calidad. Dimos todo lo que tenemos. No hay mucho más para comentar», inició Simeone.

El Atlético cierra con sensaciones amargas una temporada trepidante. «Hay que gestionar, más que nada. Los jugadores han conseguido el objetivo del club en Liga, que es estar en Champions. En la Champions de este año hicimos mejor papel del que se esperaba y en Copa llegamos lo más lejos posible. Hay que terminar de la mejor manera que podamos y agradecer a los jugadores el esfuerzo que vienen haciendo toda la temporada, que es increíble», añadió.

Al Atlético le quedan tres partidos para echar el broche al curso. «Cuando uno sale a jugar, nunca quiere perder. Competiremos como hemos hecho siempre. Hoy hubiésemos ganado si hubiéramos tenido contundencia. Después cambió todo el proceso. Se compitió bien en Champions y Copa y en Liga mantuvimos el objetivo del club. Con los que estén a disposición para competir el martes», dijo Simeone.

El Cholo explicó también el cambio de Griezmann, que acabó algo molesto. «Hay que gestionar el momento. Este es un momento importante. El objetivo del club ya se cumplió. Ganar la Liga no la vamos a ganar. Competimos bien en Champions y Copa, pero no hemos ganado ninguna competición. Hoy dimos lo mejor de nosotros. Hicimos cosas para ganar, pero no lo conseguimos. Claro que entiendo el gesto de Griezmann en el cambio, pero pienso siempre en el equipo. Siempre es lo primero. Entendía que Griezmann había dado todo y con el cambio podíamos generar más situaciones que finalmente no conseguimos», finalizó Simeone.