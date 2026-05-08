Consulta la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Celta de la Liga El Atlético de Madrid - Celta es de la jornada 35 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético de Madrid vuelve a competir tras ser eliminado de la Champions League

El Atlético de Madrid y el Celta se enfrentan en lo que es un clásico del fútbol español en este tramo final de la temporada. Los colchoneros sólo se juegan el honor de intentar terminar terceros, mientras que los de Claudio Giráldez están luchando por meterse en Europa, así que tendrán que ir sin complejos a este choque que se juega en la capital de España. A continuación te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo este encuentro de la jornada 35 que se juega en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Celta: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Celta para disputar el partido que corresponde a la jornada 35 de la Liga. El cuadro que dirige el Cholo Simeone vuelve a pisar un terreno de juego tras haber quedado eliminado de la Champions League hace unos días en Londres, donde se quedaron a las puertas de la final. Obviamente, intentarán levantarse delante de sus aficionados tras ese tropiezo, pero delante tendrán al cuadro gallego, que están metidos de lleno en la lucha para jugar competiciones europeas el próximo curso.

Cuándo es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Celta

La Liga ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Celta correspondiente a la jornada 35 del campeonato nacional español para este sábado 9 de mayo. El organismo que controla el fútbol español ha fijado este clásico de nuestro país que jugarán colchoneros y gallegos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este encuentro entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid vs Celta: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los encuentros que se jueguen cada fin de semana en el campeonato español. Este Atlético de Madrid – Celta de la jornada 35 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano, por lo que este choque entre rojiblancos y celestes no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto colchonero, del cuadro gallego y los seguidores del fútbol español en general también van a tener la oportunidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Celta correspondiente a la jornada 35 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible su página web para todos sus clientes que quieran acceder a ella con un ordenador y disfrutar de lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este clásico del fútbol español que cayó en la jornada 35 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en la capital de España publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Celta y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que se produzcan en el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Celta

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos equipos que no vayan a pode ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 35 de la Liga deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio el Atlético de Madrid – Celta. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE irán conectando con el Metropolitano para contar todo lo que suceda.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Celta?

El Metropolitano, que se encuentra en el distrito de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se jugará este frenético Atlético de Madrid – Celta de la jornada 35 de la Liga. Este estadio se convirtió en la casa de los colchoneros en 2017 después de que dejaran el mítico e histórico Vicente Calderon. Este recinto deportivo tiene capacidad para recibir a unos 70.000 espectadores y se espera que haya una gran entrada este sábado en el penúltimo encuentro que se jugará esta temporada allí.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Iosu Galech Apezteguía para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Celta de la jornada 35 de la Liga. A los mandos del VAR estará Raúl Martín González Francés, por lo que sobre él recaerá la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.