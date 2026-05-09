La montaña rusa de Giménez en 24 horas: deja en el aire su futuro y se lesiona a los 18 minutos

«A ver lo que dura Giménez… ¿Apostamos?», le dice un aficionado del Atlético a otro cuando, de camino al Metropolitano, ambos revisan la alineación colchonera. En ella figuraba el uruguayo, que volvía a vestirse de corto tras más de un mes fuera del terreno de juego por lesión. Pues tal y como llegó, se fue. Apenas duró 18 minutos sobre el césped como consecuencia de un choque con Borja Iglesias en un balón dividido.

Quedó dañado y minutos después fue sustituido por Le Normand. Se marchó ovacionado por el Metropolitano en el que puede haber sido su último partido con el Atlético. Todo ello, el día después de que publicara en redes sociales un mensaje que suena a despedida. «Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme». Acompañado de una imagen suya ante la afición del Atlético.

El historial clínico de Giménez daña la vista con echar un ojo. Ninguna de sus 13 temporadas ha estado exenta de lesión. Si uno saca la calculadora, observa el sangrado. Con la de este sábado ya son 45 lesiones, la mayoría de ellas musculares, que le han tenido 995 días apartado del terreno de juego a razón de 171 partidos ausente. Una media de algo más de 13 encuentros perdidos por temporada. El fútbol es eso que pasa entre lesión y lesión de Giménez.

Esta temporada ha participado en 25 partidos, entre todas las competiciones, con un total de 1.520 minutos. A falta de pruebas que determinen el alcance de la lesión, el de este sábado puede ser su último partido tanto en el Metropolitano como con la camiseta del Atlético. Más si se tiene en cuenta que el Mundial comienza en poco más de un mes y es uno de los pesos pesados de Uruguay.