Atlético-Celta: ganar para olvidar

El Atlético regresa al Metropolitano con la herida fresca de la Champions. Con el dolor de quedarse a las puertas de la final de la Copa de Europa, los de Simeone vuelven a Madrid sin motivaciones, pero con los deberes aún sin terminar para cerrar las cuentas. Aunque caer con honor ante el Arsenal es motivo de tener el perdón de la afición rojiblanca, en la mente del equipo hay un mensaje contra el Celta: empezar de nuevo para aspirar de nuevo a todo.

Perder 1-0 ante el Arsenal con un polémico arbitraje en su contra fue motivo de frustración. Rozar el éxito para morir en la orilla. Simeone pidió cabeza alta a sus jugadores, conscientes de que dieron la talla para encerrar al equipo que podría cerrar el curso ganando Champions y Premier. Otro año con un triste final en Europa, pero que nunca les quitó de la cabeza su deseo de intentarlo para la temporada que viene. Pero, para ello, el Atlético debe dar el primer paso de sellar de una vez por todas que el proyecto sigue estando.

El Metropolitano dictará sentencia al Atlético

Con el esfuerzo de la competición europea, Simeone y los suyos fueron demorando esa tarea. Barcelona, Real Madrid y Villarreal ya la cumplieron, y es cierto que el Atlético lo selló indirectamente después de que España lograse su quinta plaza para la próxima Champions. Un condicionante que le quita más presión al partido, aunque el Celta aún debe ganar si quiere jugar Europa.

«Seguramente, este sábado nos encontraremos en nuestro estadio con nuestra gente. Nuestra gente decidirá si está con el equipo o no, porque la gente quiere ganar, y es entendible cualquiera de los dos escenarios», explicó Simeone en rueda de prensa. Aunque el Atlético pasó de tener dos títulos posibles a no ganar ninguno, en el club hay sentimiento de haberse dado un gran paso hacia delante.

«Nuestra búsqueda es intentar acercarnos a ser campeones en algún momento. Nuestra temporada es difícil de explicar. Se nos escapó la Copa por penaltis, por otro lado, competimos en Champions con unos cuartos increíbles ante el Barcelona, dando el máximo. Es muy complicado estar tan cerca y te hace pensar que puedes seguir estando, pese a que te da bronca, decepción y enojo», añadió.

Simeone tiene cinco bajas en el Atlético contra el Celta: Julián Álvarez, aún afectado en el tobillo izquierdo tras forzar y resentirse el martes ante el Arsenal; Giuliano Simeone, con un golpe; Johnny Cardoso, con un esguince en el tobillo derecho; Pablo Barrios y Nico González, con sendas lesiones musculares. En el once se prevén algunas novedades, como Alexander Sorloth en la delantera, Alex Baena o Rodrigo Mendoza en el centro del campo y Nahuel Molina como lateral. Si hay más, dependerá de la recuperación de los jugadores que partieron de inicio el martes en Londres.

El Celta no puede perdonar

Esa quinta posición es la atracción del Celta. No es lo mismo defender su sexto lugar, que clasifica para la Liga Europa (tiene tres puntos de renta sobre Getafe y Athletic Club), que alcanzar el quinto, ahora directo a la Liga de Campeones desde el triunfo del jueves por la noche del Rayo Vallecano en Estrasburgo.

Los tres puntos son esenciales desde ambas perspectivas. Para defender la plaza de Liga Europa, amenazada por Getafe y Athletic, que jugarán al día siguiente conociendo lo que ha hecho el equipo gallego en Madrid, y para presionar la quinta del Betis, del que le separan seis puntos. El Celta nunca ha ganado en el nuevo estadio rojiblanco, pero desde la llegada de Claudio Giráldez siempre le ha generado muchos problemas al Atlético. El balance es de dos victorias por la mínima para el equipo de Simeone y dos empates a un gol, en el duelo de la primera vuelta en Balaídos y en el de la pasada campaña en Madrid.

En el Celta, con el uruguayo Matías Vecino todavía de baja, el técnico celeste podría mantener a Fer López junto a Ilaix Moriba en el centro del campo, lo que facilitaría que Aspas, decisivo en el triunfo ante el Elche, se mantuviera en el once. El capitán, que antes de que finalice mayo tomará una decisión sobre si alarga una temporada más su carrera, demostró en el último partido que rinde mucho más cuando juega de inicio que cuando lo hace saltando desde el banquillo.