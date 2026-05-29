Por qué la serie ‘Abandonados’ de Disney+ va a dejar descolocados a los que crecieron en los 80

Lejos de los típicos homenajes relacionados con la música de la época, los juguetes y hasta la comida de aquella época, la serie documental Abandonados se sumerge en las luces y, sobre todo, en las profundas sombras de la España de los años ochenta. El documental de Carles Porta, el rey del true crime en las plataformas, analiza la historia de Elvira, Ramón y Ricard, tres hermanos que fueron abandonados a su suerte en una estación de tren y a los que nadie buscaba. Pese a que las autoridades y los ciudadanos se volcaron en las primeras horas en intentar encontrar a sus padres, nunca jamás volvieron a saber de ellos. En 2026, convertidos ya en adultos de mediana edad, quieren saber la verdad y descubrir quiénes fueron sus padres y por qué abandonaron así a sus tres hijos. Todo se puede ver desde este 29 de mayo en Disney+.

En aquellas primeras horas, los pequeños, que estaban en edades de entre dos y seis años, apenas sabían explicarse, por lo que fueron llevados a un centro de menores, después de que los trabajadores de la Estación de Francia, en Barcelona, avisaran a las autoridades. Nunca aparecieron sus padres verdaderos, pero tuvieron la suerte de que un matrimonio de pedagogos decidiera adoptarlos a los tres, algo complicado. Allí sí encontraron el cariño de una familia y tuvieron una vida feliz, pero en el fondo no han olvidado aquel traumático episodio.

40 años después, los hermanos han podido saber algo de su familia biológica gracias a que contactaron con Carles Porta, el gran gurú de la televisión catalana que ha popularizado los documentales de crímenes. Todo comenzó cuando Nuria se convirtió en madre y le llegó la necesidad de conocer su verdadero pasado, por lo que comenzó a investigar por su cuenta y con amigos.

En el año 2021, ante la falta de resultados, pudo contactar con Porta y su equipo, que comenzó a trabajar para arrojar luz al caso y, a la vez, grabar una serie de episodios. Según los protagonistas, los cuatro capítulos dejan bastantes preguntas cerradas, aunque dan a entender que no han llegado a tiempo para poder reunirse con sus verdaderos padres, aunque eso se tendrá que ver a partir de este viernes en la plataforma de Disney.

La ley de la calle: Entre la libertad absoluta y el peligro real

La producción de Disney+ rescata un archivo audiovisual impactante y recoge testimonios en primera persona que retratan una vida que hoy nos parece de otra galaxia. El documental disecciona tres factores clave que marcaron a los niños de los 80:

Salir a la calle sin padres: En un mundo sin redes sociales y sin informática, después del colegio los niños salían fuera de casa con las llaves al cuello (los conocidos ‘niños de la llave’), sin teléfonos móviles y sin supervisión. Todos ellos pasaban horas jugando en las plazas y parques hasta que llegaba la hora de merendar o de la cena.

En un mundo sin redes sociales y sin informática, después del colegio los niños salían fuera de casa con las llaves al cuello (los conocidos ‘niños de la llave’), sin teléfonos móviles y sin supervisión. Todos ellos pasaban horas jugando en las plazas y parques hasta que llegaba la hora de merendar o de la cena. Entornos de riesgo: Juegos en descampados repletos de escombros, construcciones abandonadas y zonas industriales que se convertían en parques infantiles improvisados sin ningún tipo de medida de seguridad.

Juegos en descampados repletos de escombros, construcciones abandonadas y zonas industriales que se convertían en parques infantiles improvisados sin ningún tipo de medida de seguridad. El peligro de la droga: En los años 80, en la que ocurre la historia de Abandonados, se notaban los estragos de la heroína en los barrios obreros de las grandes ciudades, por lo que era fácil ver robos y escenas que todavía quedan en el recuerdo de los niños de aquella época y que suponían un peligro.

Un espejo incómodo para la sociedad actual

Además de descubrir el desenlace de la historia de estos tres hermanos, la serie ofrece una visión de cómo era la vida hace 40 años. Frente a la protección que vivimos actualmente de los menores, en los 60, 70, 80 era habitual dejar que los pequeños saliesen a la calle solos y confiar en que no habría ningún peligro. En la actualidad eso parece imposible.