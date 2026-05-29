El Atlético trolea al Barça por el ‘caso Julián Álvarez’: Lamine y Pedri a cambio de entradas para Bad Bunny

A las puertas del verano, el mercado de fichajes ha saltado por los aires. El Atlético ha explotado en redes sociales por el ‘caso Julián Álvarez’ y las desinformaciones que lo sitúan en el Barcelona. «Here We Go! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el announce», escribió el Atlético en sus redes sociales.

Minutos más tarde, el club rojiblanco volvió a pronunciarse también en redes sociales con otro mensaje confirmando otra oferta para fichar a Pedri. «Here we Go! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo», escribieron.

Más contundente fue el mensaje en Instragram, donde también salió Raphinha con la misma intencionalidad que las publicaciones de Lamine Yamal y Pedri. «Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça», escribieron. La ofensiva rojiblanca responde a las filtraciones interesadas en clave azulgrana.