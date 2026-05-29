El Atlético se harta: «No crean todo lo que ven, sobre todo si está relacionado con el Barcelona»

Tanto se habla de Julián Álvarez que el Atlético ha pasado al ataque por las filtraciones que hablan de una oferta del Barcelona, que en todo caso sería insuficiente, pues los rojiblancos exigen más de 100 millones de euros. Los rojiblancos han lanzado tres irónicas ofensivas en redes sociales ofreciendo entradas para el concierto de Bad Bunny a cambio de Pedri, Lamine y Raphinha.

Aunque el mensaje más contundente se llevó a cabo en Instagram, donde los rojiblancos apuntaron directamente al Barcelona. «Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça», escribieron.

Cabe recalcar que la ofensiva rojiblanca responde a las filtraciones interesadas en clave azulgrana que hablan de que ya han trasladado una oferta de 100 millones de euros al Atlético. De ahí surgió el trío de mensajes lanzado por el club rojiblanco con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha como protagonistas. Todas sus imágenes, en las que iban vestidos de rojiblanco, iban acompañado de mensajes irónicos.

El primero fue Lamine Yamal. «Here We Go! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el announce», escribió el Atlético en sus redes sociales. Le siguieron Pedri y posteriormente Raphinha.

«Here we Go! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo», sobre el centrocampista. «Here we go! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable», publicaron dirigido al brasileño. El Atlético se harta del Barcelona.