Marc Márquez logra una heroicidad en Mugello y evita la repesca

Marc Márquez está listo para dar guerra. El nueve veces campeón del mundo no ha venido a Mugello de paseo y lo ha demostrado. Después de pasar sin pena ni gloria por el FP1, volvió con fuerza para la práctica de la tarde. El primer entrenamiento libre se lo tomó con calma, como una toma de contacto con la moto y volver a coger sensaciones. En los últimos minutos de la sesión dio un paso al frente y se metió sexto, logrando así el pase directo a la Q2 contra todo pronóstico. Primero fue Di Giannantonio, delante de Bagnaia.

En su vuelta al Mundial tras perderse las citas de Francia y Cataluña por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y una posterior operación en el hombro, el rey de MotoGP completó una sólida actuación en Mugello y terminó sexto, a dos décimas del mejor tiempo. El de Cervera cumplió así el principal objetivo del día, evitar la siempre complicada Q1, en una sesión en la que fue claramente de menos a más y llegó incluso a colocarse provisionalmente primero antes del último ataque al crono de Di Giannantonio.

El piloto del VR46 confirmó las buenas sensaciones ya mostradas durante la mañana y acabó imponiéndose por 91 milésimas al italiano Francesco Bagnaia, segundo ante su público, mientras que Enea Bastianini completó un triplete italiano con la sorpresa de ver tan arriba al piloto del equipo satélite de la firma austriaca. Franco Morbidelli y Fermín Aldeguer completaron el dominio de Ducati en las primeras posiciones, con cinco motos de la fábrica italiana entre las seis primeras plazas de la sesión.

Marco Bezzecchi, líder del Mundial, también mostró un gran ritmo y llegó a firmar una de las vueltas más rápidas del día, aunque una cancelación por exceder los límites de pista le dejó finalmente séptimo. Su compañero Jorge Martín, todavía lejos de su mejor versión, salvó el corte con el octavo mejor tiempo en su último intento. Álex Rins volvió a destacar con la Yamaha y terminó noveno, mientras que el brasileño Diogo Moreira confirmó su progresión con una meritoria décima posición, logrando por primera vez el acceso directo a la Q2 en MotoGP.

Por contra, Pedro Acosta volvió a quedarse fuera del top 10 después de sufrir un susto y acabar en la grava durante el tramo decisivo de la sesión. El murciano tendrá que pasar por la Q1, igual que ya le ocurrió esta temporada en Jerez. La sesión estuvo marcada además por dos banderas rojas. La primera, provocada por una caída de Fabio Quartararo en la zona alta del trazado italiano, y la segunda por un problema mecánico en la KTM de Brad Binder que obligó a detener momentáneamente la actividad en pista.