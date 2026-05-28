Marc Márquez recibe el apto para correr en Mugello… condicionado a otra revisión

Marc Márquez está de vuelta y tiene el apto de los médicos para correr en Mugello, pero condicionado a pasar otra revisión médica este viernes. Tras pasar la revisión médica en el circuito, los doctores le dieron luz verde para subirse a la Ducati en el FP1 del GP de Italia, pero tendrá que pasar otra revisión médica después del primer entrenamiento libre este viernes. Será ahí cuando determinen si el vigente campeón de MotoGP está listo para volver a la competición o no.

El de Cervera se perdió la carrera del domingo en Le Mans y el GP de Cataluña hace dos semanas. Una caída en la sprint de Francia le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lo que le obligó a parar y pasar por quirófano. Marc aprovechó la operación para que le colocaran el tornillo del brazo derecho que le estaba impidiendo pilotar con comodidad. Le tocaba perderse el GP de casa, con el objetivo de volver más fuerte.

Tras ausentarse de un Gran Premio, el martes recibió el ok de sus médicos para viajar a Italia. Aquí se ha sometido a otro chequeo médico para recibir el ok definitivo. En esa revisión han determinado que Márquez es apto para correr en el FP1, condicionado a otro examen médico después del primer libre este viernes para determinar si está listo para volver a competir o no.

Márquez vuelve con flow

El piloto español ha reaparecido en Mugello este jueves y lo ha hecho con mucho flow. Acompañado de su pareja, Gemma Pinto, y con una férula en el pie derecho por su fractura en el quinto metatarsiano, el rey de MotoGP hizo entrada en el trazado italiano tras ausentarse en Montmeló.

Muchos pilotos lo sitúan como candidato al título todavía. Marc Márquez llega a este Gran Premio a 85 puntos de Marco Bezzecchi, líder del campeonato, con 582 puntos por disputarse. Todo dependerá de si el problema del tornillo está solucionado y vuelve a ser rápido. Si los problemas físicos se lo permiten, el 93 todavía tiene opciones de volver a luchar por el título de MotoGP.