La juez de la DANA vuelve a poner el foco en altos cargos del PP tras errar el intento de imputar a Mazón

La juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, ha vuelto a poner el foco en altos cargos del PP tras errar en su intento de imputar al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a través de una exposición razonada que Ruiz Tobarra presentó el mismo día en que un letrado personado en la causa presentó, a su vez, una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la supuesta injerencia del marido de la instructora en la causa. La exposición razonada de Ruiz Tobarra fue rechazada por el Tribunal Superior valenciano mediante auto de fecha 16 de marzo.

La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) ha señalado a través de una Diligencia de Ordenación (DIOR) las declaraciones de cinco alcaldes. Cuatro de ellos son del Partido Popular. Y uno, del PSOE. Entre los alcaldes populares llamados en calidad de testigos se encuentra la alcaldesa de Valencia, la tercera ciudad de España, María José Catalá, que también es del PP, al igual que los otros cuatro altos responsables a los que ha citado.

Se trata del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que acudirá por segunda vez como testigo; de la vicepresidenta segunda de esa misma institución, Reme Mazzolari; la alcaldesa de Valencia y de quien era consellera portavoz aquel 29 de octubre, Ruth Merino. Ruiz Tobarra también ha llamado a declarar a otro cargo de la Generalitat Valenciana. En concreto, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande. Todos ellos tendrán que acudir al juzgado entre el 29 de junio y el 31 de julio.

Además, la magistrada ha dictado una providencia en la que solicita que se recabe la transcripción de la comparecencia de Vicente Mompó ante la comisión de la DANA en el Congreso. Pide, en esa misma providencia, que también se recabe la transcripción de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ante esa misma comisión. Y pide, finalmente, la transcripción de la comparecencia, también ante la comisión de la DANA en el Congreso, del que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

El 29 de junio, declarará la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari. El 30 del mismo mes lo hará el presidente de esa misma institución, Vicente Mompó. De hecho, Mazzolari y Mompó, por este orden, serán los dos primeros testigos en declarar en esta tanda. Ambos, como se ha dicho, pertenecen al PP.

La cuarta testigo, siempre en el orden en que han sido llamados, será la alcaldesa de Valencia. María José Catalá, del PP también, comparecerá como testigo el 8 de julio.

El 16 de julio acudirá como testigo el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, Ignacio Grande. Y, finalmente, el 22 de julio, también como testigo, irá a declarar a los juzgados de Catarroja, Ruth Merino, que era consellera portavoz del Gobierno de Carlos Mazón el día de la DANA.

Se da la circunstancia de que la providencia en que la juez decidió citar como testigo a Ruth Merino, de fecha 24 de marzo, es de solo ocho días después de que el TSJCV decidiera rechazar la imputación de Mazón.