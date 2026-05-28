Vox a la izquierda en el Pleno de Alicante ante la presencia policial: «No se preocupen, no es la UCO»

El registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, de este miércoles, ha sido el tema de conversación en charlas y tertulias. Pero, además, ha sobrevolado el pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante. Quien lo ha traído a colación de modo indirecto ha sido el edil de Vox, Mario Ortolá. Este último, en referencia a la presencia de policías allí y dirigiéndose a la bancada de la izquierda, ha manifestado: «No es la UCO ni la UDEF, no se preocupen. Pueden parar las trituradoras de papel». El momento preciso en que se ha producido la intervención es el del vídeo que ilustra esta información.

En concreto, el vicealcalde Manuel Villar, que en esos momentos estaba al frente de la sesión plenaria, ha otorgado la palabra al concejal de Vox Mario Ortolá para que iniciara una intervención dirigida a saber si el equipo de Gobierno va a cumplir la obligación de que los policías locales realicen ejercicios de tiro, al menos, dos veces al año.

Ha sido entonces cuando Mario Ortolá se ha dirigido a la bancada de la izquierda, para recordar que Manuel Copé, edil de Izquierda Unida Podemos, se había quejado de la presencia policial en ese mismo pleno. «Comenzaba el Pleno el señor Copé quejándose de la presencia policial. Pues desde Vox solo podemos dar las gracias a los agentes que están aquí, cuya labor es, en el día de hoy, proteger a este pleno, como representantes que somos de los ciudadanos».

Mario Ortolá ha continuado, expresando, de nuevo en referencia a la izquierda, que: «Entendemos que estén un poco tensos. Ver un furgón, ahora mismo de la Policía, para la extrema izquierda, es preocupante. Pero, bueno, no se preocupen, que hay unidad de barrios, de seguridad ciudadana en general. No es la UCO ni la UDEF, no se preocupen. Pueden parar las trituradoras de papel». Las manifestaciones del edil de Vox han dejado casi sin palabras a la izquierda en el pleno, mientras el concejal ha continuado con su intervención, ya centrada en la pregunta de su turno de palabra.