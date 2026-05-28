Las impactantes imágenes de Tamara Gorro: en muletas y de la mano de Julia Janeiro

Tamara Gorro ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático. Aunque en esta ocasión no ha sido por nada relacionado con Cayetano Rivera, como ha venido ocurriendo en los últimos meses. Y es que ha sido fotografiada en Barcelona junto a varios rostros conocidos durante las grabaciones de La Caja Amarilla, el nuevo concurso de Antena 3. En las imágenes, todos ellos aparecen andando por las calles de la Ciudad Condal, aunque si hay dos nombres que han llamado especialmente la atención por su evidente complicidad, esos han sido los de Tamara Gorro y Julia Janeiro, quienes todo apunta que han forjado una gran amistad en estos días de rodaje.

A juzgar por las fotografías, Tamara parece haber sufrido algún contratiempo de salud— hasta ahora desconocido— que le está obligando a caminar con ayuda de una muleta. Una situación que, tal vez, podría haber dificultado el ritmo planificado de las grabaciones. Aunque lo cierto es que sus compañeros no se han separado de ella en ningún momento. Especialmente la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, quien no dudó en tenderle la mano para facilitarle el camino por Barcelona.

Cabe destacar que estas imágenes llegan después de unos meses en los que el estado de salud de la de Móstoles ha despertado un gran interés. El pasado mes de marzo anunció públicamente que se tomaba un descanso por recomendación médica, parando así su actividad tanto profesional como en redes sociales. Desde entonces, ha pronunciado varias declaraciones en las que ha señalado que «no está siendo un proceso agradable», aunque lo cierto es que en ninguna de ellas ha desvelado el diagnóstico que padece. Sea como fuere, ahora se suma un nuevo revés de salud que ha podido ser una recaída de lo citado anteriormente o, por el contrario, un nuevo bache que ha podido suceder durante las grabaciones del programa. No obstante, no ha dejado de lado sus compromisos con el espacio citado.

A la espera de conocer todos los detalles sobre La Caja Amarilla, lo cierto es que, además de Tamara Gorro y Julia Janeiro, se sabe que también se encuentran en la lista de participantes otros VIPS como Marta Pombo, Norma Duval, Eduardo Navarrete, Ana Guerra o Ricky Merino. Sin duda, un casting de lo más variado que, además de que promete ser uno de los estrenos más comentados de la próxima temporada, parece que también está creando vínculos que jamás se hubieran barajado como posibles. Como es el caso de la que fue concursante de Supervivientes y la apodada cariñosamente como Juls.