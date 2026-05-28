Budapest se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos del año con la final de la UEFA Champions League 2026, que se celebrará el próximo 30 de mayo. Miles de aficionados llegarán a la capital húngara para disfrutar del fútbol, pero también para descubrir una ciudad monumental atravesada por el Danubio y repleta de historia, gastronomía y planes termales. Durante esos días, las zonas más concurridas serán los alrededores del estadio, el centro de Pest, la avenida Andrássy, la zona del Parlamento y las terrazas junto al río, donde se concentrará gran parte del ambiente previo al partido. Si vas a pasar 48 horas en Budapest, este itinerario combina lo imprescindible de la ciudad con recomendaciones prácticas para disfrutar del ambiente de la Champions sin perderte lo mejor del destino.

Qué ver en Budapest en 48 horas

Día 1: descubriendo el corazón de Pest antes de la final

La mejor forma de empezar la visita es recorriendo la orilla de Pest, la zona más animada y donde se concentra buena parte de la vida urbana de Budapest. Desde primera hora de la mañana puedes pasear junto al Danubio y acercarte al impresionante Parlamento de Hungría, uno de los edificios más icónicos de Europa y especialmente espectacular al atardecer.

Muy cerca se encuentra la Basílica de San Esteban, otro imprescindible de la ciudad, rodeada de cafeterías y terrazas donde comenzar a empaparse del ambiente futbolero. A medida que se acerque la final, esta zona será uno de los principales puntos de reunión de aficionados.

Desde allí puedes caminar hacia el Puente de Isabel y cruzar hacia Buda para disfrutar de unas vistas espectaculares del río. El paseo permite descubrir una de las panorámicas más famosas de Budapest y conectar con una parte más tranquila y monumental de la ciudad.

Por la tarde, una parada obligatoria son los baños termales Széchenyi, probablemente los más famosos de Budapest. Sus piscinas exteriores de agua caliente, rodeadas de arquitectura neobarroca, se han convertido en una experiencia imprescindible para cualquier visitante. Ver a locales jugando al ajedrez dentro del agua es casi una postal clásica de la ciudad.

Para terminar el día, nada mejor que cenar en alguno de los restaurantes tradicionales del barrio judío, una de las zonas con más ambiente nocturno de Budapest.

Día 2: ambiente Champions y rincones imprescindibles

El día de la final conviene empezar temprano para aprovechar la ciudad antes de que el ambiente futbolero gane protagonismo absoluto. Una buena idea es visitar la Isla Margarita, un enorme parque urbano situado entre Buda y Pest perfecto para desconectar unas horas. Allí encontrarás jardines, fuentes, zonas verdes y miradores con vistas al Danubio.

Después puedes recorrer la avenida Andrássy, considerada la gran arteria monumental de Budapest, donde se encuentran edificios históricos, boutiques y cafeterías elegantes.

Antes del partido merece la pena hacer una parada en el New York Café, considerada por muchos la cafetería más bonita y una de las más antiguas del mundo. Sus salones decorados con lámparas doradas, frescos y columnas recuerdan a un auténtico palacio imperial.

A medida que avance la tarde, el ambiente se trasladará hacia las fan zones y las inmediaciones del estadio. Se espera una gran afluencia en el centro de Pest, especialmente en las calles cercanas a Deák Ferenc tér y en las terrazas junto al Danubio, donde miles de aficionados vivirán las horas previas a la final.

Dónde alojarse en Budapest

Para una escapada de 48 horas durante la Champions League, alojarse en una ubicación céntrica marcará la diferencia. Una opción muy recomendable es el Eurostars Danube Budapest, situado en una zona excelente para moverse caminando por los principales puntos turísticos de la ciudad.

El hotel se encuentra a unos 40 minutos andando del estadio y apenas a 13 minutos en coche, algo especialmente útil durante un fin de semana con restricciones de tráfico y gran afluencia de visitantes. Su diseño moderno y elegante contrasta con el entorno histórico que lo rodea, y sus habitaciones amplias y luminosas están pensadas tanto para quienes viajan por ocio como para quienes buscan descansar cómodamente tras un día intenso en la ciudad.