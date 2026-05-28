Un propalestino increpa a Helen Mirren en plena calle de Londres llamándola «vieja mala» y «zorra sionista»

Helen Mirren ha sido abordada en plena calle, en Londres, por un hombre propalestino que ha comenzado a insultarla por unas declaraciones que la actriz pronunció hace años, con las que defendió que el Holocausto es razón más que suficiente que Israel exista. La intérprete británica ha aguantado el tipo mientras escuchaba cómo le gritaba «¡vieja mala!» y «¡zorra sionista!».

La protagonista de El club del crimen de los jueves manifestó en una entrevista grabada en 2023, en el Festival de Cine de Jerusalén, que Israel debería existir «eternamente» como «lección aprendida» tras el Holocausto. «Creo en Israel, en la existencia de Israel, y creo que Israel tiene que seguir adelante en el futuro, eternamente. Creo en Israel por el Holocausto», explicó.

Sin embargo, la actriz se refirió en todo momento a Israel como pueblo. De hecho, se mostró crítica con el Gobierno israelí. Helen Mirren concedió esta entrevista con motivo del estreno de Golda, película en la que interpreta a Golda Meir, la primera y única primera ministra de Israel, cuyo mandato coincidió con la guerra del Yom Kipur de 1973.

Mirren también se mostró contraria a la postura de algunos países que apostaban, por razones políticas, por ejercer un boicot cultural al Estado hebreo: «No me parecía correcto abandonar a los artistas de Israel. Es la comunidad artística la que creo que sacará adelante a Israel. Sé que en Israel existe una base, un fundamento de profundidad, inteligencia, reflexión, compromiso y poesía que es muy, muy especial».

Estas declaraciones han sido ahora la excusa de un hombre propalestino para atacar a la actriz, a la que ha abordado en medio de la calle, en Londres. En un primer momento, sin saber cuáles eran sus intenciones, Helen Mirren se ha mostrado sonriente al escucharlo decir «y ahí está Helen Mirren». Sin embargo, a partir de ahí, ha comenzado a insultarla.

«Y ahí está Helen Mirren, declarada sionista. Dijo que Israel debería durar para siempre por el Holocausto. Y estaba muy feliz. Las casas de los palestinos habían desaparecido. ¡Vieja malvada, eres una malvada zorra sionista! ¡Que te jodan!», le ha gritado. Ella ha guardado la compostura y, con aparente calma, simplemente ha negado con la cabeza y ha pronunciado «no», dejando claro que su discurso fue mucho más amplio.

Aunque la actriz es británica, la carrera de Helen Mirren ha estado muy ligada a la comunidad judía a través de los papeles que ha interpretado en el cine, que le han permitido conocer más de cerca su historia reciente.

En La dama de oro, basada en una historia real, interpreta a Maria Altmann, una mujer judía que huyó de Viena durante la II Guerra Mundial y que regresa tras 60 años, para reclamar las propiedades que los nazis confiscaron a su familia, incluido el Retrato de Adele Bloch-Bauer I (Gustav Klimt). Por otro lado, en La deuda, interpreta a una ex agente del Mossad que durante su juventud participó en una misión en Berlín para capturar a un criminal de guerra nazi, conocido por sus sádicos experimentos durante la II Guerra Mundial en Birkenau.

En cuanto a Alas blancas, su papel es el de una mujer que vivió en la Francia ocupada por los nazis, donde sobrevivió al amparo de un chico que arriesgó su propia vida por ella. Asimismo, cuando le llegó la propuesta para Golda, hubo quien intentó convencerla de rechazarlo por la imagen de Israel en la escena mundial. Ella, en cambio, estuvo decidida desde el primer momento porque había conocido a «gente extraordinaria en Israel». Además, insistió en que la película se presta a «conversaciones profundas sobre lo que significa ser judío».