El Gobierno insta a los españoles con terreno y parcelas a hacer esta acción antes de que llegue el verano: “El objetivo es garantizar la seguridad”

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, presidida por el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha informado que, debido al riesgo de incendios durante los meses de verano, el Gobierno municipal ha pedido a un centenar de propietarios de parcelas y solares de la ciudad que lo limpien y cuiden.

El edil ha explicado que «los requerimientos son para que cumplan con el deber de conservar y mantener en condiciones debidas sus parcelas, mientras que las órdenes de ejecución llegan cuando se incumplen esos requerimientos y entonces ya se obliga a realizar la actuación correspondiente». Ha añadido que la prioridad es actuar donde haya mayor riesgo de sufrir incendios, especialmente tras las abundantes lluvias registradas este año.

Ha detallado que el Consistorio mantiene a día de hoy entre 108, 110 o 120 expedientes relacionados con requerimientos, órdenes de ejecución e inicios de procedimientos sancionadores dirigidos a varios titulares de terrenos. Aun así, ha confirmado que muchos propietarios han comenzado a actuar con mayor rapidez este año debido a la experiencia acumulada estos últimos años.

Cumplimiento de la normativa del Gobierno

Florentino Delgado ha evitado nombrar a los afectados, pero ha defendido que la actuación del Gobierno es por el cumplimiento de la normativa urbanística. Eso sí, señaló que los grandes terrenos que están en riesgo de padecer incendios suelen pertenecer a «administraciones públicas o entidades y órganos» más que a personas.

Por otro lado, se ha tramitado, después de una reunión de la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora, que permitirá el paso de uso terciario a residencial de un terreno en la calle Dinamarca de 1.400 metros cuadrados. Se contempla una edificabilidad de 3.000 metros y una zona verde que tendrá que ser mantenida por la comunidad de propietarios.

El Perim cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento y planea destinar la totalidad de la edificabilidad a uso residencial plurifamiliar.