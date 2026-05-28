El Barcelona es un pozo sin fondo: filtra una reunión por Julián Álvarez tras fichar a Gordon

Apunta a ser uno de los grandes culebrones del verano y ya ha dado sus primeros pasos. El Barcelona filtró este jueves, justo tras cerrar el fichaje de Anthony Gordon, que ya ha dado los primeros pasos para aproximarse hacia su siguiente víctima, Julián Álvarez. El argentino es uno de los grandes deseos de la cúpula blaugrana y Deco ya habría tenido una primera toma de contacto con su entorno y agente para valorar cómo se puede abordar esta operación con el Atlético de Madrid: será un trabajo de fondo.

Este miércoles, Deco tuvo una reunión con Fernando Hidalgo, agente de Julián Álvarez, así como los agentes Juanma López y Andy Bara, representantes que estarían actuando como puentes entre el Barcelona y el Atlético de Madrid con el fin de que la operación llegue a buen puerto tarde o temprano.

No es ningún secreto que a Julián Álvarez le seduce sobremanera la posibilidad de recalar en el Barcelona. Se ha hablado mucho de este interés y el propio argentino no lo ha negado cuando se le ha hecho referencia. En el Barça gusta mucho su perfil, un delantero con múltiples recursos, rápido y con un olfato de gol necesario para actuar como referente de este equipo que lidera Hansi Flick desde el banquillo. Son muchos los que comparan a Julián con Luis Suárez y la posible sintonía del ahora colchonero con la propuesta culé, aunque es innegable que el argentino parece tener más cartas en su baraja de las que tenía el charrúa.

El Barcelona se ha propuesto como objetivo, ya con la temporada finiquitada y varios títulos en el bolsillo, cerrar el fichaje de Julián Álvarez antes de que dé comienzo el Mundial 2026, con las más que posibles fluctuaciones en el mercado que pueda generar éste. El conjunto culé tendría así algo menos de tres semanas para cerrar la operación, teniendo en cuenta que Argentina debuta con Argelia el 17 de junio, aunque el delantero estará concentrado con la Albiceleste mucho antes.

Esta es la pretensión del Barcelona, un acelerón por su fichaje intensificando desde ya las negociaciones por Julián Álvarez con el Atlético de Madrid para llegar a un punto en común cuanto antes, una cifra que cumpla con las expectativas rojiblancas y no se salga del tiesto culé, he ahí el quid de la cuestión.

Según Sport, la primera oferta que valora poner encima de la mesa el Barcelona por Julián Álvarez sería de 90 millones de euros más ciertos complementos en forma de bonus que aumentarían el precio final de la operación, ya sea por objetivos o títulos. Cabe recordar que 90 millones es precisamente el valor actual del argentino en el portal especializado Transfermarkt, aunque éste tiene contrato con el Atlético hasta 2030, por lo que el mango de la sartén está bien agarrado por los colchoneros.

Las próximas serán claves para acercar posturas y encontrar un precio que contente al Atlético de Madrid una vez que Julián Álvarez haya dejado clara su postura, la de firmar por el Barcelona este verano. El resto es cuestión de tiempo… y dinero.