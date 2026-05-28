Page echa sal en las heridas de Sánchez: «No puede resistir en un búnker como si fuera una sauna»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, ha asegurado que España «está para cualquier cosa menos para bromas», tras el mensaje, irónico, que le envió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Roma, respondiendo a sus críticas. Page no se ha amilanado y ha echado sal a las heridas de Sánchez, afirmando que «no se puede resistir en un búnker» porque quien crea eso acaba en una «prisión» o «en una sauna».

El líder del PSOE en Castilla-La Mancha ha dicho este jueves que entre él y Sánchez puede haber «una abierta discrepancia sobre lo que es el interés general» pero que el país no necesita en estos momentos «un conato de ironía».

Estas palabras de Page son una reacción a la declaración de Pedro Sánchez desde Roma. El presidente del Gobierno, sin nombrar al barón socialista más crítico con su gestión, dijo que «hay algún compañero» que le pide adelantar las elecciones. «Porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso, para gobernar de manera mucho más tranquila», se jactó Sánchez, para asegurar a continuación que agradece la petición a García-Page, pero que no puede «convocar elecciones por interés partidista», sino que tiene que «convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas».

García-Page ha asegurado en una entrevista en la Cadena Cope que una «grandísima mayoría en el PSOE» piensa cosas «muy parecidas» a lo que él verbaliza, «pero muy discretamente». En cualquier caso, y asegurando que si Sánchez defiende que lo que conviene a España es una mayoría del PSOE, e ironizando con «las extraordinarias encuestas del CIS», el dirigente socialista afirma que lo mejor para España sería «convocar» esos comicios.

«Si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano, se equivoca. Hay muchísima gente, no sólo muy honrada, muy trabajadora, mucha gente joven con muchas ganas, mucha gente que sabe que finalmente van a llegar momentos difíciles, pero que algunos, muchos, nos estamos cuidando de mantener este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia», ha defendido.

En el último tramo de la entrevista, Page ha señalado que «la estrategia del búnker, para todos aquellos que lo han intentado hacer en la historia, ha sido nefasta». En referencia al Gobierno actual, el líder del PSOE manchego ha subrayado que «quien cree que se puede meter en un búnker, y más aún, meter a todo un partido o toda una sociedad, en un búnker en el que se parapete, que haya inmunidad a los ataques, quien crea eso termina dentro de una prisión». «Porque los bunker a la postre son sitios cerrados. Una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere…», ha finalizado.

Torres intenta silenciar a Page

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha referido a las últimas críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, al Gobierno, invitándole a expresar sus discrepancias en los canales internos del PSOE como el Comité Federal.

«Hablemos, compartamos y digamos las cosas donde procede, que es dentro de nuestra casa», ha proclamado Ángel Víctor Torres en los Desayunos Informativos de Europa Press al ser preguntado por la petición de Page de un adelanto electoral. Del mismo modo, Torres ha aludido a las palabras de Page sobre el «búnker» del Gobierno, pregúntandose a qué metáforas se está refiriendo el presidente socialista de Castilla-La Mancha.

En cualquier caso, el ministro de Política Territorial ha dicho que está en «disposición» de sentarse con el «compañero» Page y compartir un café para hablar del PSOE, aunque ha insistido en que se canalicen estas críticas en los canales internos.