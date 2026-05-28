Defensa refuerza Melilla en plena tensión con Marruecos y avisa: «Las Fuerzas Armadas están preparadas»

La tensión entre España y Marruecos vuelve a situar a Melilla como el centro del debate estratégico. El Ministerio de Defensa español ha reforzado la presencia militar en la ciudad autónoma española y ha lanzado un mensaje claro sobre la capacidad de respuesta del Ejército español: «Las Fuerzas Armadas están preparadas y dispuestas para cuando sea preciso». Esta declaración llega en un momento bastante delicado, ya que está marcado por el incremento de la crisis migratoria, el rearme militar de Marruecos y la creciente preocupación por la seguridad del sur europeo.

Refuerzo militar en Melilla

El despliegue se produjo durante unas maniobras organizadas por el Mando Operativo Terrestre en Melilla, donde participaron unidades del Ejército de Tierra, diferentes sistemas de vigilancia y capacidades de respuesta rápida. Durante el ejercicio, responsables militares insistieron en que las Fuerzas Armadas mantienen una capacidad permanente para actuar ante cualquier amenaza que afecte a España.

La ciudad autónoma de Melilla ocupa una posición muy sensible por su ubicación geográfica en el norte de África. Junto con Ceuta, es una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea y son un punto estratégico para el control del Mediterráneo occidental.

Fuentes militares recuerdan además que Melilla dispone de una gran presencia del Ejército español debido a su gran valor defensivo y estratégico. En la ciudad están desplegadas unidades de infantería, artillería, ingenieros y vigilancia fronteriza.

Tensión con Marruecos

Este movimiento del Ministerio de Defensa se produce en un momento de creciente preocupación por el rápido proceso de modernización militar marroquí. En los últimos años, Marruecos ha incrementado de forma significativa sus inversiones en armamento, drones, sistemas antiaéreos y capacidades navales gracias a diferentes acuerdos con Estados Unidos e Israel.

Además, cabe recordar que siguen las tensiones relacionadas con el Sáhara Occidental, la delimitación de las aguas fronterizas y la crisis migratoria sobre Ceuta y Melilla. En Ceuta, en 2021, miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas, y sigue siendo uno de los episodios que más preocupan a las autoridades españolas.

Actualmente, las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat atraviesan una etapa de bastante estabilidad. Pero pese a las buenas relaciones, España mantiene una vigilancia constante sobre cualquier movimiento que se produzca en el norte de África.