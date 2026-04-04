Interior revela que la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla se dispara un 392% en el primer trimestre de 2026

El Ministerio del Interior revela que la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla por vía terrestre se ha disparado un 392% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. El año pasado las llegadas registradas por esta vía fueron 379, frente a las 1.866 de este año.

Los datos pertenecen al informe que el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska actualiza cada 15 días. La última permite hacer una primera radiografía del primer trimestre del año.

Por ciudades autónomas, la peor situación la registra Ceuta, que ha contabilizado un aumento de más de 1.400 entradas. El enclave ha pasado de registrar 340 llegadas a más de 1.800, lo que supone un aumento del 435%. Por su parte, la ciudad autónoma de Melilla cuenta con un registro mucho menos tensionado: pasa de registrar de 39 a 47 llegadas, lo que supone un 20% más.

En la vía marítima también se ha registrado un incremento de llegadas irregulares a Baleares y a la Península. Los datos acumulados en estas dos zonas revelan que el incremento de irregulares ha sido de un 24%, pasando de las 2.181 entradas a más de 2.700.

En la única zona donde han logrado reducir el número de inmigrantes irregulares ha sido en Canarias, donde el descenso es muy pronunciado, de más del 80%, reduciendo las entradas en más de 7.000.

La misión de la UE sobre Canarias

En septiembre de 2025, una delegación de eurodiputados evaluó la situación migratoria en Canarias. En el informe definitivo aprobado por el Parlamento Europeo se recoge el relato del representante de la Policía Nacional ante la delegación europea.

El agente reconoce la limitación de expulsar inmigrantes ilegales a Marruecos porque «los migrantes marroquíes llegan sin documentación, no pueden llevarse a cabo expulsiones porque Marruecos no procesa documentación para estos migrantes y rechaza un acuerdo de repatriación con España».

La Unión Europea critica el modus operandi de Marruecos y detalla cómo España sufre «brechas de seguridad» en aguas atlánticas. La delegación europea recoge como ejemplo de estos incidentes un buque pesquero marroquí que «no fue detectado frente a las costas de Lanzarote».

El informe admite que España «tiene un problema de coordinación difícil con la zona superpuesta atribuida a Marruecos», reprochando al país vecino su actitud en la zona SAR.