La guía del Mundial 2026: todos los estadios, las sedes, los grupos, el balón, las mascotas

El Mundial 2026 arrancará como una edición nunca antes vista. Este 11 de junio comenzarán las 48 selecciones que buscarán escribir el nombre de un país en la historia. Aunque España parte como gran favorita por delante de otras como Francia, Portugal y Argentina, este torneo promete ser muy emocionante para millones de aficionados que se desplazarán a Estados Unidos, Canadá y México.

Es por ello que, hasta la gran final del 19 de julio, es necesaria la guía completa con todos los grupos, equipos, partidos, estadios y sedes. Un total de 104 partidos que partirán desde fase de grupos hasta llegar a la gran final en el MetLife Stadium.

En dónde se juega el Mundial 2026

El Mundial 2026 se juega, por primera vez en su historia, en tres países diferentes: Estados Unidos, Canadá y México. El país estadounidense será la segunda vez que organice la Copa del Mundo desde 1994, mientras que México lo hará por tercera vez después de hacerlo en 1970 y 1986. En cambio, Canadá será anfitriona por primera vez después de que su selección se clasificase por tercera vez.

En qué ciudades se juega el Mundial 2026

El Mundial 2026 concentrará las 48 selecciones participantes en el mayor número de ciudades que la FIFA ha distribuido en varias zonas para evitar aglomeraciones que dificulten los accesos y comunicaciones a los estadios que pongan en riesgo la seguridad.

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Canadá: Toronto y Vancouver.

En qué estadios se juegan los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se jugará en un total de 16 estadios distribuidos en los tres países anfitriones: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. La Copa del Mundo se jugará de esta forma en los siguientes estadios:

Mercedes-Benz Stadium — Atlanta ( Estados Unidos )

— Atlanta ( ) Gillette Stadium — Boston/Foxborough ( Estados Unidos )

— Boston/Foxborough ( ) AT&T Stadium — Dallas/Arlington ( Estados Unidos )

— Dallas/Arlington ( ) NRG Stadium — Houston ( Estados Unidos )

— Houston ( ) Arrowhead Stadium — Kansas City ( Estados Unidos )

— Kansas City ( ) SoFi Stadium — Los Ángeles/Inglewood ( Estados Unidos )

— Los Ángeles/Inglewood ( ) Hard Rock Stadium — Miami Gardens ( Estados Unidos )

— Miami Gardens ( ) MetLife Stadium — Nueva York/Nueva Jersey ( Estados Unidos )

— Nueva York/Nueva Jersey ( ) Lincoln Financial Field — Filadelfia ( Estados Unidos )

— Filadelfia ( ) Levi’s Stadium — San Francisco/Santa Clara ( Estados Unidos )

— San Francisco/Santa Clara ( ) Lumen Field — Seattle ( Estados Unidos )

— Seattle ( ) Estadio Azteca — Ciudad de México ( México )

— Ciudad de México ( ) Estadio Akron — Guadalajara/Zapopan ( México )

— Guadalajara/Zapopan ( ) Estadio BBVA — Monterrey/Guadalupe ( México )

— Monterrey/Guadalupe ( ) BMO Field — Toronto ( Canadá )

— Toronto ( ) BC Place — Vancouver (Canadá)

Cómo se llama el balón del Mundial

Adidas, como suele ser habitual, ha sido la marca elegida por la FIFA para poner sobre el césped de los estadios de Estados Unidos, México y Canadá el nuevo balón del Mundial 2026. Trionda es el nombre del esférico que rinde tributo a los tres países que por primera vez acogen un campeonato del mundo.

«El sugerente nombre de Trionda, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA», explicó la organización en un comunicado publicado en su página web.

Quién es la mascota del Mundial 2026

Por primera vez, el Mundial 2026 cuenta con hasta tres mascotas diferentes, una por cada sede. La mascota elegida para representar a Canadá en este emocionante Mundial 2026 será Maple, que es un alce, el animal característico de este país norteamericano. Irá vestida de rojo, representando los colores de dicha nación, y tendrá en la camiseta detalles de la hoja de arce. Casualmente, su nombre viene de la traducción de la palabra ‘arce’.

Por otro lado, en representación de México durante la Copa del Mundo estará la mascota que se conoce como Zayu. Se ha escogido un jaguar para representar a este país, que es el segundo de América que más ejemplares de esta especie tiene, sólo por detrás de Brasil. Su nombre también tiene un significado, ya que no se deja nada sin hilar. En lenguas indígenas significa «unidad, fortaleza y alegría».

Sin duda, uno de los animales, si no el que más, que se relaciona con Estados Unidos es el águila calva y ahí es donde aparece la mascota Clutch. Vestida de azul, esta ave intentará animar los diferentes partidos del Mundial 2026 que se disputarán en su país y es cierto que, en cuanto a su nombre, no existe una traducción exacta, pero es un término deportivo que se emplea en suelo americano para hablar de una acción decisiva.

Estos son los grupos del Mundial 2026

Estos son los 12 grupos que conforman la primera fase de la cita veraniega en Estados Unidos, México y Canadá: