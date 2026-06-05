El alojamiento de la Selección española para el Mundial: un hotel de lujo en una de las ciudades más infravaloradas de Estados Unidos

La Selección española ya pone rumbo a tierras americanas para disputar el Mundial 2026. Una serie de partidos que se disputarán en 3 países: México, Canadá y Estados Unidos. Un alojamiento que deberá variar a medida que el combinado nacional avance de rondas, pero que ya tiene una sede fija para los partidos de la fase de grupos.

La Selección es una de las claras favoritas para ganar este próximo mundial. Sus primeros rivales para esta primera fase serán Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y las ciudades donde disputará estos primeros encuentros serán Atlanta (Estados Unidos) y Guadalajara (México).

Chattanooga, la ciudad elegida

Los encargados de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han optado por ubicar la sede de la expedición en una ciudad muy desconocida en España, pero que es una de las más infravaloradas de todo el país americano. Ubicada en el Estado de Tennessee, la urbe de Chattanooga se emerge como una de las áreas metropolitanas más importantes de la zona.

Las tierras donde se asienta esta apasionante urbe fueron pobladas por nativos indios americanos, y de hecho, el término chatta significa roca en el dialecto muskogi, una de las lenguas indígenas que utilizaba la población habitante de aquellas tierras. Asimismo, a algunos puede que les suene el nombre debido a la canción de 1941 Chattanooga Choo Choo, la primera de la historia en ser disco de oro.

Una ciudad que cuenta con una población total de 190.000 habitantes, y que es una de las más pobladas de Tennessee. Es la sede del condado de Hamilton y está atravesada por el río que da nombre al Estado. Además, la sede está muy cerca del Estado de Georgia, donde la selección disputará sus dos primeros compromisos.

249 euros la noche y piscina techada

Tal y como informó la propia federación, el hotel elegido es el lujoso Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown. Un alojamiento de cuatro estrellas ubicado en pleno centro de la ciudad, que cuenta con bufé de comida preparada al instante y piscina techada climatizada para relajarse. El precio de una habitación para una persona de una noche es de 249 euros.

Por el contrario, el centro de entrenamiento que utilizarán los futbolistas de la selección serán las instalaciones del Baylor School, un centro de alto rendimiento deportivo que ya acogió a varios clubes durante el pasado Mundial de clubes.

Estos dos recintos serán los escogidos para la primera fase del campeonato, a la espera de conocer los destinos futuros, dependiendo de los resultados que consiga la selección a lo largo de estos 3 partidos de la fase de grupos, lo que determinará el lado del cuadro en el que se ubicará, y con ello las posibles sedes futuras.