Entradas para el Mundial 2026 de la FIFA: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano cuenta con una novedad considerable para los aficionados al fútbol. Por primera vez, el torneo mundialista alcanzará los 48 países representados tras ampliar los 32 participantes que prevalecían desde Francia 1998. La disputa del Mundial siempre genera una gran expectativa alrededor del globo, especialmente en los países participantes. No será una excepción en el Mundial 2026, la edición con más selecciones y partidos de la casi centenaria historia del torneo, como demuestra la venta de entradas.

La FIFA habilitó la adquisición de localidades para los 104 partidos del Mundial 2026 mediante preventa y sorteos el pasado año. El proceso de venta de última hora, en la que todos los compradores pueden acceder libremente a las entradas, comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta la conclusión del torneo el próximo 19 de julio con la disputa de la final. También está disponible la compra a través de la plataforma oficial de reventa de la FIFA para todos los países participantes salvo México, que emplea el Mercado de Intercambio de la FIFA.

Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026

Con el inicio del proceso de venta de última hora, la FIFA también han comenzado a funcionar los precios variables (dinámicos) de las entradas para el Mundial 2026. Las estimaciones del propio organismo rector del fútbol sitúan el rango de precios entre los 60 y los 620 dólares para los encuentros de fase de grupos (entre 75 y 2735 para los partidos de los tres países anfitriones).

De cara a las rondas eliminatorias también se pueden adquirir las entradas, aunque aún no se conozcan los cruces: entre 105 y 750 dólares para los dieciseisavos de final, 170-980 dólares en octavos de final, 275-1775 dólares para cuartos y se dispararían a unos precios entre 420 y 3295 dólares en semifinales y entre 2030 y 7875 para la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Estas cantidades son aproximadas y el precio definitivo variará en función de la demanda y disponibilidad de entradas durante el torneo.

Cómo comprar entradas para el Mundial 2026

La adquisición de entradas para el Mundial 2026 se realiza a través de la web oficial de la FIFA, y es necesario contar con una cuenta en la plataforma. El periodo de preventa a través de las federaciones ya finalizó, por lo que todos los que quieran adquirir sus localidades para el torneo mundialista deberán hacerlo a través del proceso de venta de última hora o de la plataforma de reventa de la FIFA (Intercambio en México). FIFA recuerda que no se venderán entradas en los estadios de forma física.