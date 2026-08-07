Ni Samba ni Gazelle: las nuevas Adidas azul marino cómodas y veraniegas que llevan las pijas y no pasan de moda

Las Adidas Samba y las Gazelle llevan años siendo las zapatillas favoritas de muchas, pero este verano hay un modelo que empieza a colarse en todos los looks y que ya está dando que hablar. No es nuevo, pero sí está viviendo un regreso silencioso que encaja perfectamente con el estilo más clásico y cuidado que se ve ahora mismo en la calle, de modo que si quieres hacer como muchas y llevar las Adidas más veraniegas no puedes dejar escapar este modelo.

Se trata de las Adidas Handball Spezial, una zapatilla con estética retro que, poco a poco, se está convirtiendo en alternativa real a los modelos más repetidos. Sobre todo en tonos azul marino, donde combina fácilmente con ropa de verano sin perder ese aire elegante que buscan muchas. Ya que además es el color que está de moda para este tipo de calzado. Basta echar un vistazo a las redes sociales de muchas influencers para darse cuenta que las Adidas Handball son el «must have» de la temporada tanto para combinar con estilismos ligeros como los más básicos. Un tipo de zapatilla que gana protagonismo no sólo por su versatilidad, o diseño, sino porque además son cómodas y de una marca que garantiza calidad.

Las nuevas Adidas azul marino cómodas y veraniegas

Las Handball Spezial no son una novedad como tal. De hecho, nacieron en 1979 pensadas para jugadores de balonmano, pero como ha ocurrido con otros clásicos de la marca, con el paso del tiempo han ido ganando terreno fuera de la pista hasta convertirse en un básico del día a día. Y este verano vuelven con fuerza, especialmente en colores como el azul marino combinado con blanco y suela color caramelo, un diseño que encaja muy bien con el estilo más «pijo» que se está viendo esta temporada, marcado por prendas sencillas, tonos neutros y zapatillas que no llamen demasiado la atención pero que eleven el conjunto.

Más allá de la estética, hay varios detalles que explican por qué estas zapatillas están ganando terreno. Uno de los más claros es la suela de goma color caramelo, bastante blanda y cómoda, que aporta esa sensación de pisada ligera que se agradece especialmente en verano. Además el diseño en sí juega a su favor, con un empeine de piel de primera calidad, y un acabado que imita el efecto de piel de cocodrilo grabada, lo que le da un toque diferente sin resultar excesivo. A eso se suman los detalles en ante y las clásicas tres bandas, que mantienen el ADN de la marca.

En conjunto, es una zapatilla que mezcla bien lo clásico con algo más actual, sin caer en tendencias demasiado marcadas. Y eso, precisamente, es lo que hace que no pase de moda.

Precio y variedad de colores

Una vez sabemos cómo son estas Adidas tan veraniegas, toca pasar por caja y saber cuánto nos van a costar. El precio de las Adidas Handball Spezial es de 120 euros en la tienda oficial de la marca, en línea con lo que cuestan otros modelos similares. Es decir, que no son precisamente baratas, pero tampoco sorprenden dentro de este tipo de zapatillas. Al final, muchas las ven como una compra que compensa, sobre todo porque no es un modelo que pase de moda de un verano a otro. También influye el momento. Con las altas temperaturas que se están viviendo en ciudades como Madrid, donde el calor obliga a simplificar los looks, este tipo de zapatillas se convierten en una opción fácil: combinan con vestidos, vaqueros o conjuntos más básicos sin complicarse demasiado.

El color azul marino también ayuda. No es tan llamativo como otros tonos, pero tampoco queda plano. Combina bien con blanco, beige, denim o incluso con colores más vivos, así que al final termina siendo ese par que te pones casi sin darte cuenta. Además, la suela color caramelo aporta ese contraste que hace que no se vea una zapatilla básica más. Tiene ese punto retro que ahora mismo encaja bastante con lo que se está viendo en la calle, sobre todo en estilos más clásicos.

Y si te gustan pero el color no te convence, basta con entrar en la web de Adidas, buscar el modelo y te darás cuenta de la amplia variedad de colores que hay para las Handball Special, desde el azul al verde, pasando por varios tonos de rosa, el blanco, el rojo y hasta el marrón o mezclas especiales como el modelo que combina la bandera de Jamaica. Además fíjate bien porque dependiendo del color que elijas algunos hacen que la zapatilla salga más barata. El modelo marrón por ejemplo cuesta 110 euros, de modo que puedes echar un vistazo a los más de 30 colores disponibles, elegir el que más te guste y podrás decir que sí o sí, llevas las Adidas más veraniegas, y más de moda este año.