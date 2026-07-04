Ni Samba ni Gazelle: las nuevas zapatillas de moda entre los más pijos son de una marca que muchos todavía no conocen

Durante los últimos dos años, las Adidas Samba y Gazelle han estado por todas partes y se han convertido en uno de los calzados más vistos. Su diseño clásico y la influencia de famosos y celebrities hicieron que se convirtieran en un auténtico fenómeno, pero la moda cambia rápido y ahora hay una marca que está empezando a quitarles protagonismo. Se trata de On, una firma suiza que hace no mucho apenas sonaba fuera del mundo del deporte y que ahora se ha colado entre las favoritas de los que siempre buscan llevar algo diferente antes de que se ponga de moda entre todo el mundo.

Lo curioso es que On no nació pensando en la moda. La empresa se fundó en Suiza en 2010 con el objetivo de fabricar zapatillas para correr y desde el primer momento llamó la atención por el diseño de sus suelas, con unos huecos circulares muy fáciles de reconocer. Durante años fue una marca conocida sobre todo entre corredores y aficionados al running, pero fuera de ese entorno pasaba bastante desapercibida. Eso ha cambiado por completo y hoy sus zapatillas ya forman parte del día a día de muchas personas. Es habitual verlas en oficinas, cafeterías, aeropuertos o paseando por el centro de las ciudades, especialmente por los prefieren apostar por marcas menos masificadas.

Buena parte de su éxito tiene que ver con el cambio que está viviendo la moda en los últimos meses. Después de varias temporadas dominadas por zapatillas de perfil bajo como las Samba o las Gazelle, empiezan a ganar fuerza modelos con un aspecto más deportivo y una suela más marcada. Ahí es donde On ha encontrado su oportunidad. Sus diseños son sencillos, predominan los colores neutros y mantienen una imagen muy ligada al deporte, algo que ha convencido tanto a los que hacen ejercicio de forma habitual como a quienes simplemente buscan unas zapatillas cómodas para el día a día.

On, la marca de zapatillas de moda

La popularidad de la marca también ha crecido gracias a la cantidad de caras conocidas que han empezado a llevar sus modelos. Actores, empresarios, modelos y creadores de contenido aparecen cada vez más con zapatillas de On, lo que ha despertado la curiosidad de muchos consumidores. A eso se suma la presencia del ex tenista Roger Federer, que no solo es imagen de la firma, sino también uno de sus inversores. Su vinculación ha ayudado a que la marca gane visibilidad y se asocie con una imagen cuidada y de calidad, algo que ha terminado de impulsar su crecimiento en los últimos años.

En España todavía no tienen la misma presencia que otras marcas más famosas, aunque cada vez es más fácil encontrarlas tanto en tiendas especializadas como en grandes superficies. Muchos destacan la comodidad y la elegancia de modelos como Cloudmonster, Cloud 6 o Cloudrunner, y aunque su precio suele ser más elevado que el de otras zapatillas (150-200 euros), eso no parece estar frenando las ventas. De hecho, para muchos compradores ese punto de exclusividad es precisamente uno de sus mayores atractivos, ya que todavía no están tan vistas como otros modelos que hace unos meses eran imprescindibles.