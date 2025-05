Ni Adidas ni Nike: las deportivas que llevan los famosos son de ésta marca y casi nadie la conoce

En un mercado global dominado por gigantes como Adidas y Nike, es difícil imaginar que una marca de zapatillas relativamente nueva logre colarse entre las favoritas de famosos, deportistas y amantes de la moda. Pues eso es exactamente lo que ha conseguido On, la marca suiza que ha revolucionado el concepto de calzado deportivo y que está arrasando en todo el mundo con sus deportivas.

Su ascenso ha sido silencioso pero imparable, y modelos como The Roger Advantage, desarrollados en colaboración con el legendario tenista Roger Federer, están ganando terreno entre quienes buscan no solo rendimiento y comodidad, sino también estilo y exclusividad. Y es que estas zapatillas destacan por su diseño elegante, líneas limpias y un confort que ha conquistado a muchos deportistas, cantantes, influencers, estrellas de Hollywood… Ya os avisamos de que no son baratas, pues sus modelos rondan los 150 euros, pero para muchos merece la pena.

A diferencia de otras marcas que se basan en una herencia deportiva de décadas, On ha apostado por la innovación desde su origen. Su éxito radica en la incorporación de tecnologías propias como CloudTec®, que proporciona una amortiguación adaptativa, haciendo que cada pisada se sienta como flotar. Además, su colaboración con Federer ha elevado el perfil de la marca a nivel internacional. Él no solo es imagen, sino que ha participado activamente en el diseño de modelos como The Roger.

Las zapatillas de la marca On, de moda

La idea parece simple: un calzado cómodo, elegante y con un aire premium que ha llamado la atención de muchas figuras públicas que buscan algo diferente, alejado de las marcas masificadas. Pero obviamente hay mucho trabajo y una importante inversión detrás. Hoy en día, On está presente en más de 60 países y ha sido vista en los pies de celebridades como Dwayne The Rock Johnson, además de influencers de moda, entrenadores personales y profesionales del fitness.

La marca suiza ha sabido posicionarse estratégicamente, utilizando una estética sobria y materiales de alta calidad, sin recurrir a grandes campañas publicitarias ni eslóganes rimbombantes. Su crecimiento ha sido más bien orgánico, impulsado por la recomendación boca a boca y el respaldo de figuras públicas con credibilidad, lo que ha generado un halo de exclusividad en torno a sus productos. On no solo ofrece zapatillas, sino que presumen de estilo, tecnología y sostenibilidad, tres atributos muy valorados por el consumidor actual.

La historia de On comenzó en 2010 en Zúrich, Suiza, cuando el ex duatleta profesional Olivier Bernhard, motivado por la búsqueda de una zapatilla con una pisada más suave y natural, se asoció con sus amigos David Allemann y Caspar Coppetti. Juntos empezaron a experimentar con prototipos caseros, incluyendo cortes de mangueras adheridos a suelas, hasta dar con una tecnología que cambiaría la industria del calzado: CloudTec®. Esta innovación permite que cada pisada tenga una amortiguación dirigida y personalizada, reduciendo el impacto y mejorando la transición en la zancada.

On ganó popularidad entre atletas de élite, triatletas y corredores recreativos que buscaban una alternativa a las marcas tradicionales. En sus primeros años, la compañía obtuvo premios de innovación y diseño, y estableció una sólida base de clientes fieles gracias a la calidad de sus productos. El punto de inflexión llegó en 2019, cuando Roger Federer no solo se convirtió en imagen de la marca, sino también en inversor y colaborador estratégico. Gracias a esta alianza, On dio un salto cualitativo en diseño, visibilidad y ambición empresarial. En septiembre de 2021, la marca debutó en la Bolsa de Nueva York, con una valoración millonaria que la consolidó como una de las empresas de mayor crecimiento en el mundo del deporte y la moda.