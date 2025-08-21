La ministra Rego califica de racismo la postura del Govern de Prohens con los menas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado al Govern su intención de solicitar medidas cautelares para frenar el reparto de menores migrantes que previsiblemente comenzará la semana que viene y ha considerado que su negativa a acogerlos no es debido a la «falta de medios» sino al «racismo».

Así se ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Bluesky, en el que cita una información periodística sobre del recurso que el Govern pretende interponer ante el Tribunal Supremo para evitar que lleguen al archipiélago 49 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta.

«El Govern de Prohens ni siquiera acudió a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. No es falta de medios, es racismo», ha sentenciado Rego.

El discurso de Prohens que Rigo llama «racista»

Baleares pedirá al Tribunal Supremo (TS) la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, de los que el archipiélago en principio deberá acoger a 49, una vez el Gobierno dicte la orden el martes que viene.

Lo ha explicado este jueves la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido durante unas dos horas con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Los representantes de las administraciones de Baleares han acordado trazar una «estrategia legal» para frenar el reparto de menores migrantes que se prevé que comience el 28 de agosto.

Prohens ha recordado que Tribunal Constitucional ya admitió a trámite el pasado marzo el recurso que interpuso el Govern ante la modificación del la ley de extranjería, que habilita el reparto. En esa línea, ha anunciado que también recurrirán ante el Supremo el real decreto posterior, del 22 de julio, que establece el procedimiento de acogida de estos menores migrantes.

Lo mismo harán con el decreto o la resolución que el Gobierno pretende aprobar el próximo martes para iniciar el reparto y pedirán al TS que lo suspenda de forma cautelar, usando como argumento la situación límite que viven los sistemas de acogida de las cuatro islas.

Baleares, ha detallado, acoge en la actualidad a 680 menores extranjeros no acompañados que han llegado en patera a sus costas, de los cuales más de 300 han arribado a lo largo de este año. La sobreocupación en los centros de acogida, ha apuntado, supera el 1.000%.

Pese a ello, ha alertado, los propios menores alertan cuando llegan al archipiélago que en Argelia hay «centenares que están esperando llegar en los próximos meses».