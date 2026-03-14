Un mallorquín recibe una beca de 1,5 millones de la UE y ficha por la Universidad Pública de Navarra

El investigador llosetense Guillem Ripoll ha recibido la beca de mayor prestigio científico de las que otorga la Unión Europea. Se trata de la beca Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación y está dotada con 1,5 millones de euros. Con la beca bajo el brazo, se incorpora ahora como «investigador distinguido» al Departamento de Economía y al Instituto de Investigación INARBE en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Este joven doctor e investigador, nacido en la localidad mallorquina de Lloseta, ampliará en la UPNA su agenda de investigación situada en los puntos comunes de intersección de la Administración Pública, la Ciencia Política y la Gestión de Recursos Humanos. Todo ello con un enfoque especializado en la Administración Pública Conductual.

Ripoll investiga sobre el comportamiento ético y no ético en la administración pública y plantea la teoría de que una alta motivación conduce a una menor tolerancia hacia el comportamiento poco ético.

También investiga cómo los funcionarios altamente motivados pueden justificar actos poco éticos si interpretan que son útiles al servicio público. Por todo ello, sus intereses de investigación más amplios abarcan la motivación y las identidades de los empleados públicos, la ética y la corrupción, el liberalismo en la administración pública y la atracción de talento hacia los servicios públicos.

En declaraciones a Noticias de Navarra, Ripoll asegura que «la democracia está en riesgo, también desde dentro». Denuncia que a algunos funcionarios se les encarga implementar políticas liberales y que si se oponen a esas prácticas, se enfrentan a críticas y, en situaciones extremas, a su sustitución.

Guillem Ripoll ha consolidado una sólida reputación internacional con publicaciones en revistas científicas de primer nivel, incluyendo Public Management Review, Perspectives on Public Management and Governance, International Public Management Journal e International Review of Administrative Sciences.

Desde 2025 es profesor titular por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España.