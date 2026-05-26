La Policía Local encontró a la asesina de su suegra tomándose un café en un bar cercano a la vivienda de Pere Garau donde la mató

La Policía Local de Palma encontró a la asesina de su suegra tomándose un café en un bar cercano a la vivienda del barrio de Pere Garau donde presuntamente la mató.

Según los investigadores, la mujer de 36 años —nuera de la víctima— mostró una frialdad absoluta durante su detención. Sin mediar ni una palabra, fue trasladada a los calabozos de la Policía Nacional, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Las primeras hipótesis del caso, reforzadas por los testimonios de varios vecinos, apuntan a un conflicto por temas de convivencia que derivó en una acalorada discusión. Al parecer, la víctima, María del Rosario, de 73 años, había manifestado estar harta de que «todo el mundo se fuera a vivir allí para no pagar casa y chupar del bote».

Fuentes próximas a la investigación confirmaron que la mujer falleció tras sufrir una brutal paliza a golpes a manos de su nuera. Asimismo, se sospecha que la presunta homicida podría padecer un trastorno bipolar.

Hay que recordar que los hechos sucedieron la tarde del pasado lunes en el número 17 de la calle Gabriel Llabrés, cerca de los antiguos cines Metropolitan de este conocido barrio, el más poblado de Palma.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de ambulancias del SAMU 061. A pesar de los esfuerzos, los equipos de emergencia no pudieron salvar la vida de la víctima y los sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que trata de esclarecer las circunstancias de este crimen.