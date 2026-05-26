El thriller psicológico de Netflix que te va a volar la cabeza: la miniserie de 6 episodios que vas a querer ver del tirón

Si eres de los que te ha encantado la serie El cuento de la criada, te recordamos que en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix se puede encontrar ka serie Alias Grace, otra adaptación de una novela de la escritora Margaret Atwood. Una miniserie de que se estrenó en 2017 en la televisión canadiense CBC y un poco más tarde en Netflix y que cuenta con solo 6 episodios de una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Esta ficción, aunque al principio pasó desapercibida, se ha convertido con el tiempo en una de las más vistas y es perfecta para un maratón de fin de semana. La serie Alias Grace es una original ficción en la que se mezcla el drama con el thriller psicológico y que está basada en un crimen real que tuvo lugar en Canadá en 1843 que reflejo en su novela Margaret Atwood. Si todavía no la has visto, no te pierdas esta joya escondida en el catálogo de Netflix.

La serie Alias Grace ha sido creada por Sarah Polley (Ellas hablan) y dirigida por Mary Harron (American Psycho) y destaca por su original trama. Cuenta la historia de Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa que trabaja como criada y que acaba siendo condenada por el asesinato del dueño y el ama de llaves de la casa. Además de la originalidad de la historia, esta serie también destaca por la interpretación de la actriz Sarah Gadon, la cual borda el papel de la supuesta asesina.

Esta original serie es la segunda adaptación de una novela de la escritora Margaret Atwood al formato audiovisual después de El cuento de la criada de la que se pueden ver en Max sus seis temporadas y que también es magnífica.

¿De qué trata la serie de Netflix Alias Grace?

Como ya hemos explicado, esta serie sigue a Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa que trabaja como criada desde hace dos años en la granja del acaudalado señor Thomas Kinnear. Debido a varias circunstancias Alice acaba siendo ajusticiada y condenada por su asesinato y Nancy Montgomery, el del ama de llaves. Además de Grace. también es acusado el peón James McDermott que trabaja en la granja de Kinnear.

Tiempo después, cuando ya se encuentra Grace en un centro para enfermos mentales cumpliendo su condena, el doctor Simon Jordan, un conocido psiquiatra, intentará descubrir qué ocurrió realmente. Pero después de hablar con Grace se da cuenta de que a veces parece la asesina y otras la víctima.

La escritora Margaret Atwood se inspiró para su novela en la historia real del asesinato en 1843 de Thomas Kinnear y su gobernanta Nancy Montgomery por Grace Marks, una de las criadas de la casa. Aunque ella siempre se declaró inocente mientras estuvo encerrada en un centro para enfermedades mentales, Grace fue condenada a cadena perpetua y estuvo encerrada durante 30 años en un centro para enfermos mentales. Lo curioso es que al final fue absuelta de todos los cargos.

El reparto de esta curiosa serie

La protagonista de Alias Grace es la actriz Sarah Gadon, que sorprende con su genial interpretación del papel de la criada papel de Grace Marks. Sarah Gadon no era muy conocida hasta que se estrenó esta serie, pero ha trabajado en otras ficciones como Enemy, A Dangerous Method y Cosmopolis. Además tienen un papel de peso los actores Edward Holcroft (Kingsman: Un servicio secreto) que da vida al preocupado psiquiatra Simon Jordan que intentará descubrir si Alice es culpable o no y Kerr Logan que interpreta el papel de James McDermott, el empleado de Kinnear que también es acusado de la muerte del dueño de la finca y el ama de llaves.

En el reparto de la serie Alice Grace están también los actores Rebecca Liddiard como Mary Whitney, la amiga de Grace, Zachary Levi (¡Shazam!) como Jeremiah, el vendedor ambulante, , David Cronenberg como Reverend Verrenger, un miembro del comité que quiere que Grace sea absuelta, Anna Paquin como Nancy Montgomery, empleada de Kinnear, Paul Gross como Thomas Kinnear, un hombre rico que contrata a Grace, Martha Burns como Mrs. Parkinson y Will Bowes como George Parkinson, entre otros. Además, la propia escritora Margaret Atwood hace un cameo en la serie como la anciana en la iglesia.

La serie Alias Grace sorprende por su increíble ritmo que mantiene al espectador pegado a la pantalla desde el primer episodio. La compleja trama de la serie va atrapando poco a poco al espectador que intenta también descubrir como el psiquiatra si Grace es culpable o no. Esta serie es una buena opción para los que están buscando una ficción perfecta para un maratón de fin de semana que combine elementos de drama, misterio y thriller psicológico.