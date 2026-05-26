Quedan muy pocos meses para una de las grandes bodas del año: la de Anna, hija de Paz Padilla, y Mario Cristóbal. El próximo mes de septiembre, la creadora de contenidos dará el sí, quiero en Zahara de los Atunes, un lugar muy especial para esta conocida familia y donde, además, están sus raíces. Desde que la joven anunciara su compromiso, a través de redes sociales la influencer ha compartido algunos detalles de su gran día, como fue la reacción de su madre al enterarse de su paso por el altar.

En la cuenta atrás de la boda de Anna, su madre, Paz Padilla, ha dado algunos detalles sobre este día tan señalado y, además, ha compartido una curiosa reflexión sobre el miedo que tiene de que ocurra antes de la fecha.

Desde el 2020 hasta ahora, Paz Padilla ha tenido que despedir a personas muy importantes de su vida, como su marido, Antonio Juan Vidal; su madre o uno de sus hermanos, a los que tiene muy presentes en su día a día y en su vida. Por todos estos fallecimientos repentinos, parece que la presentadora -que regresará de nuevo a Telecinco en unas semanas-, vive en un estado de alerta todo el tiempo, tal y como ha desvelado en las últimas horas.

«Quiero poder vivirlo intensamente, de una forma tranquila y que no suceda nada que me lo impida», ha reconocido visiblemente emocionada. Unas palabras con las que deja entrever el miedo inevitable que siente después de las duras pérdidas personales a las que ha tenido que hacer frente en los últimos años, especialmente tras el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, y otros familiares muy cercanos. Paz también ha explicado que, por encima de todo, lo único que desea es que ese día reine la calma y la felicidad entre todos los asistentes. «Que estemos todos bien, que ella esté bien y que sea un día para llevar en el alma», ha añadido, reflejando el profundo vínculo que mantiene con su hija y la importancia emocional que tendrá esta boda para ambas. La humorista afronta así esta nueva etapa con ilusión, aunque también con cierta prudencia emocional, consciente de lo rápido que puede cambiar la vida. Por ello, está decidida a saborear cada instante de una celebración que promete convertirse en uno de los recuerdos más especiales para toda la familia.

Todos los detalles de la boda de Anna

Desde que Anna Ferrer anunció su compromiso con Mario Cristóbal, Paz Padilla ha estado completamente volcada en los preparativos del enlace. Madre e hija mantienen una relación muy estrecha y han compartido juntas cada detalle de la organización de una boda que se celebrará el próximo mes de septiembre y que estará marcada por el carácter íntimo y emocional que ambas desean darle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Aunque han preferido mantener muchos aspectos en la más estricta privacidad, sí ha trascendido que la celebración tendrá lugar en Cádiz, tierra natal de Paz y uno de los lugares más importantes para la familia. La presentadora siempre ha presumido del vínculo tan especial que mantiene con Zahara de los Atunes, rincón donde encontró refugio en los momentos más complicados de su vida y donde, previsiblemente, tendrán lugar algunos de los momentos más significativos del enlace.

Todo apunta a que será una boda muy familiar, rodeada de amigos íntimos y personas imprescindibles para la pareja. Además, no se descarta que Paz Padilla tenga un papel especialmente emotivo durante la ceremonia, en un día que promete estar cargado de simbolismo, recuerdos y homenajes a quienes ya no están, pero siguen muy presentes en la vida de la familia.