Paula Nata, mujer de Jonathan Andic, se convierte al judaísmo mientras su marido continúa bajo sospecha

Paula Navarro Tarrés, más conocida como Paula Nata en las redes sociales o por ser la mujer de Jonathan Andic en la vida pública, continúa en el punto de mira. Hasta ahora, la influencer siempre había optado por mantener un perfil discreto a pesar de formar parte de una de las familias empresariales más influyentes de España (la fundadora de la firma Mango). Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente tras la detención de su marido por su presunta implicación en la muerte de su padre, Isak Andic, un suceso que ha despertado un gran interés no solo sobre el caso, sino también sobre la vida personal de cada uno de los miembros del clan.

Es por ello por lo que, en medio de esta exposición pública, no ha pasado desapercibido el último movimiento que ha realizado Nata. Y es que el pasado fin de semana, ha decidido cambiarse el nombre por otro hebreo y convertirse al judaísmo, la religión que profesa la familia Andic. Así lo ha desvelado un conocido periódico de nuestro país, el cual también ha asegurado que el primogénito de Isak Andic está buscando consuelo en esta religión.

De esta manera, en un momento convulso para la familia, Paula Nata ha decidido estrechar aún más sus lazos con el clan. Un gesto que ha sido interpretado por muchos como un apoyo a su marido en medio del caos. Y es que hasta ahora, Paula no se ha pronunciado públicamente sobre la situación judicial de Jonhatan. Es por ello por lo que este último movimiento podría decirse que ha sido más que suficiente para conocer su postura en lo sucedido. La cual, de ser así, sería la misma que la de la familia Andic, quienes han defendido públicamente al mencionado, asegurando a través de su equipo legal «que no existen ni se hallarán pruebas contra él».

La crisis reputacional de Paula Nata

Aunque Paula Nata se esté refugiando, al igual que su marido, en el judaísmo (tal y como ha confirmado El Mundo), lo cierto es que también estaría sufriendo, en cubierto, una importante crisis reputacional. Hace tan solo unos días, COOL pudo hablar con un experto de imagen que considera «que cualquier marca o acción de comunicación que ella pudiese hacer, sin duda alguna, se va a ver perjudicada».

«Los anunciantes lo que quieren es estar lo más lejos posible de cualquier problema o lío. Bastante difícil es comunicar como para encima sumarte a cualquier crítica que puedas sufrir», explicaba. El experto subraya además que, aunque Paula no tenga ninguna implicación directa, el impacto reputacional existe por asociación. «En un tema tan delicado, que cualquier vínculo público termina afectando», concluía. Ante esta situación, es importante destacar que Paula ha decidido poner en modo privado su perfil oficial de Instagram.