Paula Navarro Tarrés, más conocida en redes sociales como Paula Nata, ha tomado una decisión contundente en medio del terremoto mediático que rodea a la familia Andic: cerrar su cuenta de Instagram. La influencer, que hasta ahora había mantenido un perfil discreto pese a formar parte del entorno más cercano de Jonathan Andic, se ha visto inevitablemente salpicada por la enorme repercusión pública del caso. Mientras la crisis reputacional continúa creciendo alrededor del apellido Andic y de Mango, desde COOL hemos hablado con expertos en imagen pública para analizar cómo esta situación podría afectar a la figura de Paula Nata y a su exposición mediática.

En este tipo de situaciones es cuando menos habitual que lo que ocurra en la esfera privada de una familia conocida salga a la luz —y aún más si se trata de un presunto homicidio de un padre a un hijo, como es este caso—.

Así afectaría a Paula Nata la detención de su marido, Jonathan Andic

El experto en análisis de imagen considera que la situación judicial de Jonathan Andic salpica de forma inevitable a Paula Nata, especialmente por su perfil público como influencer y empresaria. «Cualquier marca o cualquier acción de comunicación que ella pudiese hacer, cualquier relación comercial que tuviese con un anunciante, sin duda alguna se ve perjudicada», explica. Y añade que las firmas buscan precisamente lo contrario: «Los anunciantes lo que quieren es estar lo más lejos posible de cualquier problema o lío. Bastante difícil es comunicar como para encima sumarte a cualquier crítica que puedas sufrir».

Según el especialista, el hecho de que Paula haya reaparecido en redes sociales apenas un día antes de la detención de su marido —después de meses desaparecida— coloca todavía más el foco mediático sobre ella. Un interés que, paradójicamente, también se ha traducido en un aumento de seguidores en las últimas horas, impulsado por la curiosidad pública alrededor del caso.

El experto subraya además que, aunque Paula no tenga ninguna implicación directa, el impacto reputacional existe por asociación. «En un tema tan delicado, cualquier vínculo público termina afectando», sostiene, poniendo como ejemplo incluso la postura de Mango, empresa ligada a la familia Andic, que «intenta aislarse y protegerse del tema».

A su juicio, este tipo de crisis no solo repercute hacia el exterior, sino también internamente en las compañías y en las personas vinculadas al entorno familiar. «Afecta a nivel reputacional, pero también al factor humano, a los equipos y a los empleados», afirma. Una situación compleja que, indirectamente, también coloca a Paula Nata bajo el escrutinio público en un momento especialmente delicado para su imagen.

Por ahora, Paula Nata continúa manteniendo silencio público sobre la situación de su marido, mientras el interés alrededor de su figura no deja de crecer. Su reciente regreso a redes sociales, unido al impacto mediático del caso Andic, la ha situado en el centro de una atención que trasciende lo estrictamente personal y alcanza también a su faceta profesional. Habrá que esperar para comprobar cómo gestiona esta delicada crisis reputacional y si logra desvincular su imagen pública de uno de los episodios más convulsos que ha vivido el entorno de la familia Mango.