Oscar Wilde, poeta irlandés, sobre las relaciones familiares: «Los niños comienzan amando a sus padres; luego los juzgan; a veces los perdonan»

El pensamiento del escritor irlandés sigue vigente, ya que retrata una de las transformaciones más profundas y universales de la experiencia humana: el cambio en la forma en la que los hijos perciben a sus padres a lo largo de la vida. Diferentes percepciones que van variando en función de la etapa que se esté atravesando como ser humano, y que hacen cambiar la percepción que tenemos hacia ellos.

Durante la infancia, a menudo se considera a los padres como héroes, un espacio de protección, seguridad y sabiduría. Sin embargo, con el paso de los años, esta visión comienza a cambiar. La reflexión de Oscar Wilde sugiere que madurar también implica descubrir que nuestros progenitores también son seres humanos, con virtudes, limitaciones, errores y debilidades.

Una reflexión que continúa vigente

Esta reflexión sigue siendo sumamente relevante porque las relaciones familiares se encuentran entre las más intensas y desafiantes de la vida. Están marcadas por el amor, las expectativas, las frustraciones y, a menudo, por la difícil tarea de comprender que nadie es capaz de acertar siempre.

En la práctica, esto se aprecia en situaciones cotidianas. Niños que rememoran su propia infancia, adultos que comprenden mejor los desafíos que enfrentaron sus padres o personas que, con el tiempo, encuentran un nuevo significado para viejos dolores.

Un argumento con fundamento filosófico

El pensamiento filosófico no sugiere que todos los conflictos familiares deban olvidarse o ignorarse. El mensaje reside en la corriente de la filosofía positivista, que habla de reconocer que la madurez suele aportar una comprensión más profunda de la complejidad de las relaciones humanas.

A lo largo de la vida, muchas personas descubren que perdonar no significa necesariamente estar de acuerdo con todo lo que sucedió, sino comprender que los padres también tienen sus propias historias, limitaciones e imperfecciones.

Quizás sea precisamente por eso que esta reflexión sigue vigente a través de las generaciones. Nos recuerda que crecer no significa simplemente dejar de ser niño, sino aprender a ver a nuestros padres como seres humanos y, en algunos casos, encontrar en el perdón un posible camino hacia la reconciliación.