Víctor Frankl, neurólogo y psiquiatra: «Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos»

La frase «Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, porque es en nuestra actitud donde se abre la posibilidad de dar un nuevo sentido a lo que no depende de nosotros» resume una de las ideas fundamentales del pensamiento de Viktor Frankl y conecta directamente con su obra más conocida, «El hombre en busca de sentido».

Para el psiquiatra austríaco, incluso en las circunstancias más difíciles existe un último espacio de libertad: la capacidad de elegir nuestra actitud ante aquello que nos sucede. No siempre podemos decidir qué ocurre en nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo afrontarlo. En esa capacidad de respuesta se encuentra, según Frankl, una de las mayores expresiones de la libertad y de la dignidad humana.

«Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos»

Esta visión guarda cierta relación con el pensamiento estoico, que distingue entre aquello que depende de nosotros y aquello que escapa a nuestro control. Sin embargo, Frankl fue más allá de la simple aceptación de las circunstancias. Para él, no se trataba únicamente de aprender a soportar el sufrimiento, sino de encontrar un motivo que nos permita continuar avanzando, incluso cuando la realidad no puede modificarse.

Su propuesta invita a contemplar la existencia como una oportunidad para encontrar sentido incluso en momentos de dolor, pérdida o incertidumbre. No se trata de negar el sufrimiento, sino de descubrir qué podemos hacer con él y qué actitud queremos adoptar frente a aquello que no podemos cambiar.

Una de las enseñanzas más poderosas de Frankl aparece precisamente cuando nos encontramos ante situaciones que escapan completamente a nuestro control. Hay problemas que podemos solucionar, decisiones que podemos modificar y circunstancias que podemos transformar. Pero también existen pérdidas, enfermedades, separaciones, decepciones y acontecimientos que no podemos deshacer.

En esos momentos, insistir continuamente en cambiar lo que no depende de nosotros puede aumentar todavía más nuestra frustración. Frankl propone entonces dirigir la mirada hacia el único espacio que continúa estando a nuestro alcance: nosotros mismos.

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