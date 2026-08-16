Víctor Frankl, neurólogo y psiquiatra: «Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos»
La reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad que inspira hoy
La lección de Edgar Allan Poe, escritor estadounidense del siglo XIX, que sigue vigente después de 180 años: "No crea nada de lo que oye, y sólo la mitad de lo que ve"
Byung-Chul Han, filósofo, sobre la siesta: "Dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo"
La frase «Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, porque es en nuestra actitud donde se abre la posibilidad de dar un nuevo sentido a lo que no depende de nosotros» resume una de las ideas fundamentales del pensamiento de Viktor Frankl y conecta directamente con su obra más conocida, «El hombre en busca de sentido».
Para el psiquiatra austríaco, incluso en las circunstancias más difíciles existe un último espacio de libertad: la capacidad de elegir nuestra actitud ante aquello que nos sucede. No siempre podemos decidir qué ocurre en nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo afrontarlo. En esa capacidad de respuesta se encuentra, según Frankl, una de las mayores expresiones de la libertad y de la dignidad humana.
«Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos»
Esta visión guarda cierta relación con el pensamiento estoico, que distingue entre aquello que depende de nosotros y aquello que escapa a nuestro control. Sin embargo, Frankl fue más allá de la simple aceptación de las circunstancias. Para él, no se trataba únicamente de aprender a soportar el sufrimiento, sino de encontrar un motivo que nos permita continuar avanzando, incluso cuando la realidad no puede modificarse.
Su propuesta invita a contemplar la existencia como una oportunidad para encontrar sentido incluso en momentos de dolor, pérdida o incertidumbre. No se trata de negar el sufrimiento, sino de descubrir qué podemos hacer con él y qué actitud queremos adoptar frente a aquello que no podemos cambiar.
Una de las enseñanzas más poderosas de Frankl aparece precisamente cuando nos encontramos ante situaciones que escapan completamente a nuestro control. Hay problemas que podemos solucionar, decisiones que podemos modificar y circunstancias que podemos transformar. Pero también existen pérdidas, enfermedades, separaciones, decepciones y acontecimientos que no podemos deshacer.
En esos momentos, insistir continuamente en cambiar lo que no depende de nosotros puede aumentar todavía más nuestra frustración. Frankl propone entonces dirigir la mirada hacia el único espacio que continúa estando a nuestro alcance: nosotros mismos.
Las mejores frases de Víctor Frankl
- «La persona que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier cosa»
- «Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos»
- «La voluntad de sentido es la fuerza motivadora más poderosa en el ser humano»
- «El hombre no es sólo el producto de sus circunstancias; también es el producto de sus decisiones»
- «La vida puede tener sentido incluso en las situaciones más dolorosas y desesperadas»
- «La felicidad no se puede perseguir; debe asegurarse como un efecto secundario de la dedicación a una causa mayor que uno mismo»
- «El ser humano es un ser libre y responsable, capaz de decidir y de dar un sentido a su vida»
- «La única cosa que no se puede quitar a un hombre es su última libertad: elegir su propia actitud ante cualquier situación»
- «La libertad interior se logra al elegir nuestra respuesta a las circunstancias externas»
- «El hombre es capaz de encontrar el sentido de la vida incluso en las situaciones más difíciles»
- «La felicidad es una consecuencia de la acción, no una meta en sí misma»
- «La vida tiene sentido sólo en la medida en que se le da sentido»
- «El hombre es responsable de su propia vida y del significado que le da»
- «La vida es significativa cuando encontramos un propósito más allá de nosotros mismos»
- «La autotrascendencia es el camino hacia la realización personal»
- «No podemos cambiar las circunstancias externas, pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas»
- «La vida no es significativa por lo que podemos obtener, sino por lo que podemos dar»
- «El amor es la fuerza que nos une a los demás y nos trasciende a nosotros mismos»
- «La libertad interior nos permite superar las limitaciones externas»
- «La felicidad es el resultado de vivir una vida con propósito y significado»
- «El éxito no es un fin en sí mismo, sino una realización personal»
- «La vida es una oportunidad para encontrar nuestro propósito y cumplirlo»
- «La libertad es un derecho, pero también una responsabilidad»
- «La vida tiene sentido cuando nos enfrentamos a desafíos significativos»
- «El sufrimiento puede ser un camino hacia la realización personal»
- «La felicidad no es un objetivo, sino una consecuencia de vivir una vida significativa»
- «La libertad es una responsabilidad que exige madurez y autodisciplina»
- «El amor es el camino hacia la autotrascendencia»
- «La vida es un misterio que debe ser vivido, no un problema que debe ser resuelto»
- «La libertad es la capacidad de encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles»
- «La felicidad no es algo que se busca, sino algo que se encuentra en el camino del propósito y la autotrascendencia»
- «El éxito no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia la realización de nuestro potencial humano»